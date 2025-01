La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa. En esta ocasión, el periodista Ángel de Brito contó en “LAM” (América TV) la exorbitante cifra que le pide la conductora al jugador por alimentos y gastos de las propiedades que comparten.

“El juez fijó alimentos provisorios por seis meses. 5% de los ingresos que percibe Icardi solo por lo que gana por el club de fútbol. Él gana un millón de dólares por mes (por el club). Wanda exige 50 mil dólares”, aseguró De Brito.

Luego, dio el detalle de los gastos. “Wanda aseguró que gasta 160 mil dólares anuales por el colegio de cuatro de sus cinco hijos y 700 mil pesos de sueldos de cuidadoras para sus nenas”, indicó.

Respecto a las propiedades, presentó los gastos fijos del departamento del Chateau Libertador y de la casa en Santa Bárbara. Los gastos del departamento del barrio de Recoleta, son: de expensas $627.000, luz $168.000, cable $27.000, lobby $556.000 y ABL:$484.000.

Respecto a la vivienda en Nordelta, los gastos, son: $570.000 de expensas, $111.000 de luz, $200.000 de gas y $1.363.000 destinados a ARBA.

Además, Wanda le reclama a Icardi por los autos para transportar a sus hijas: $671.000 de patente, $363.000 de seguro de un Audi, $3.557.000 y $608.000 por un Mercedes Benz.

También, “LAM” mostró las cifras de los alquileres de Nara en Milán y en el Chateau Libertador: 12.000 euros por mes por sus dos viviendas que tiene en Italia y 14 mil dólares por mes en total por los dos que alquila en el edificio del exclusivo barrio porteño.

Esta mañana, Wanda y Mauro estuvieron presentes junto con sus abogados en una mediación vía zoom para intentar llegar a un acuerdo ya que tienen distintos puntos de vista sobre los días que les corresponde a cada uno estar con sus hijas.

Según Icardi, la Justicia había dicho que del 1 al 15 de enero las niñas estarían con Wanda y la segunda quincena con el padre. Pero ella regresó de Punta del Este el día 6 de enero con lo cual considera que le corresponde estar con sus hijas durante 15 días de corrido; por este motivo, no las regresó con su padre el día 15 como él esperaba.

La mediación duró aproximadamente media hora y no habría sido en el mejor de los términos. Según detalló Yanina Latorre, el motivo de la mediación era tanto el régimen de visitas como la cuota alimentaria y la ayuda psicológica para las nenas, además de fijar el país de residencia para que ambos estén de acuerdo en dónde deben estar escolarizadas.

“No se llegó a nada, duró media hora. Mauro no quería escuchar cuando Wanda hablaba y pedía que se calle”, indicó la panelista de “LAM”, quien remarcó que la charla terminó en gritos y con una particular frase del futbolista del Galatasaray: “Terminó gritando ‘soy millonario, hago lo que quiero'”.

Maxi López y Mauro Icardi pasaron de ser amigos a la enemistad total, cuando el jugador del Galatasaray de Turquía comenzó un vínculo con Wanda Nara en el momento que ella aún estaba en pareja con el padre de sus tres primeros hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Mientras Icardi construyó una familia junto a la mediática, Maxi rehizo su vida; sin embargo, hoy el destino vuelve a reunir a Wanda y a Maxi luego de que Mauro confirmó su romance con La China Suárez. En una nota para “LAM” (América TV), el exfutbolista arremetió contra su examigo.

Para no hacer mención sobre el escándalo, López, comenzó diciendo: “Estoy súper tranquilo y concentrado en mis chicos”.

Luego, cuando el cronista de “LAM” le consultó por los agravios de Icardi hacia él, Maxi, aseguró: “Bueno… no pasa nada. Cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”.