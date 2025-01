Maxi López y Mauro Icardi pasaron de ser amigos a la enemistad total, cuando el jugador del Galatasaray de Turquía comenzó un vínculo con Wanda Nara en el momento que ella aún estaba en pareja con el padre de sus tres primeros hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Mientras Icardi construyó una familia junto a la mediática, Maxi rehizo su vida; sin embargo, hoy el destino vuelve a reunir a Wanda y a Maxi luego de que Mauro confirmó su romance con La China Suárez. En una nota para “LAM” (América TV), el exfutbolista arremetió contra su examigo.

Los picantes dichos de Maxi López sobre Mauro Icardi

Para no hacer mención sobre el escándalo, López, comenzó diciendo: “Estoy súper tranquilo y concentrado en mis chicos”.

Luego, cuando el cronista de “LAM” le consultó por los agravios de Icardi hacia él, Maxi, aseguró: “Bueno… no pasa nada. Cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”.

Tras ser consultado por los dichos de Mauro sobre que no se encargaba de sus hijos, sostuvo: “No, mis chicos vinieron a pasar las vacaciones conmigo a Suiza. Ahora vine unos días para estar con ellos acá, así que… lo que él diga o haga es cosa suya”.

Ante el cuestionamiento del futbolista sobre el rol de Maxi como padre, el exmarido de Wanda Nara fue lapidario. “Hay que ver… tienen que ver el video de lo que dicen las chicas, las hijas de él (Francesca e Isabella). Yo estaba presente. Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él”, inidicó.

Respecto a su vínculo con Wanda Nara, reveló que “está todo súper bien y tranquilo”; además, expresó: “Estaban todos los chicos… mis hijos, las hijas de ella, súper tranquilo, relajado. Vinimos para pasar un momento en familia y tranquilos. Tengo mi familia que está en Suiza también. Estoy acá por mis chicos y ese es mi plan”.

En torno a las vueltas de la vida, que lo encontraron hace muchos años atrás en el ojo de la tormenta y hoy el apuntado es Icardi, Maxi, remarcó: “¿Viste cómo cambian las cosas? Las cosas, al final, terminan saliendo y se ve la verdad”.

Respecto de su relación con Mauro, picante, lanzó: “Nunca me quiso enfrentar. Tenemos una charla pendiente… A ver si se anima”.

La inesperada respuesta de la China Suárez ante los rumores de embarazo con Mauro Icardi

Los rumores sobre un posible embarazo de La China Suárez y Mauro Icardi siguen dando de qué hablar, pero, esta vez, la actriz sorprendió a todos con una respuesta inesperada.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre, durante sus vacaciones en Miami, publicó en sus historias de Instagram una afirmación que encendió las especulaciones de sus seguidores. La panelista de “LAM” aseguró que “hay un rumor de embarazo oriental”, sugiriendo que la niñera de La China Suárez habría confirmado su estado de gravidez. Aunque no mencionó directamente el nombre de la actriz, su referencia al apodo de la China, “la oriental”, generó rápidamente una ola de comentarios y rumores sobre el supuesto embarazo.

En medio de esta controversia, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar. En un video compartido en sus historias, la actriz mostró cómo acariciaba a su gato, Coco, con un gesto maternal. “¿Cómo vas a tener esta pancita? Ay, tengo un bebé, te amo. ¿Por qué la maldad? No aguanta la ternura”, dijo la China mientras acunaba al felino.

Sin embargo, las afirmaciones de Yanina Latorre no se detuvieron allí. En sus siguientes historias, la panelista reveló que había recibido información sobre el embarazo de la actriz, incluso asegurando que el entorno del obstetra de la China Suárez había confirmado la noticia. “Me acaban de confirmar el embarazo… El entorno del obstetra de ella dice que está embarazada”, dijo Latorre, desatando una nueva ola de especulaciones.

La periodista también expresó su preocupación por la situación, diciendo: “Ruego que sea mentira. Si no, la locura es total”, y, añadió: “Dios, sigo esperando que sea mentira. Están todos locos. Entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico, pero un bebé, es un ser humano…”. Su comentario reflejó la controversia en torno a la relación entre Icardi y Suárez, que surgió en medio del escándalo de Wandagate.

