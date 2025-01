Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido actor argentino Ricardo Darín cumple este jueves 16 de enero 68 años. El cumpleaños lo encuentra en un contexto profundamente emotivo tras la pérdida de su hermana, Alejandra Darín, quien falleció a los 62 años luego de una dura batalla contra el cáncer.

El miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Alejandra, quien durante los últimos meses enfrentó su enfermedad con valentía, recibiendo cuidados paliativos.

El actor Ricardo Darín, su esposa, Florencia Bas, y el marido de Alejandra Darín, Alex Benn. (Fuente: ciudad.com)

El sepelio se realizó en la mañana de este jueves en el Cementerio de la Chacarita, en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amigos cercanos del medio artístico.

La despedida estuvo cargada de emotividad. Ricardo Darín, junto a su hijo Chino Darín y los hijos de Alejandra, Fausto y Antonia Bengoechea, participaron activamente en el acto, cargando el féretro de la actriz en su último recorrido. El dolor de la familia fue evidente en cada momento.

Las conmovedoras palabras de Fausto y Antonia

Los hijos de Alejandra compartieron mensajes llenos de amor y gratitud en las redes sociales, reflejando la profunda conexión que tenían con su madre.

“Mamina, amor mío. Mi primer y más grande amor. Por enseñarme que la forma de aprender a amar es haber sido amado. Porque un triste e injusto final jamás va a poder opacar la más linda historia. Gracias por los mensajes y el cariño. Quiéranse, cuídense, besos y abrazos”, escribió Fausto.

Por su parte, Antonia expresó: “Mami, te veo en cada persona que amo, en cada animal que acaricio, busco tu abrazo en cada abrazo. Me mostraste el mundo a través de tus ojos, los más lindos que vi. Imaginé lo infinito que debe ser el cielo mirándolos. Conocí la complicidad y la ternura en tu mirada, la alegría en tu sonrisa, la paz al lado tuyo. El amor no cura, pero lo cambia todo, eso pienso… Y vos me hiciste sentir la persona más amada del mundo entero. Decías que eso era algo importante, lo que las personas nos hacen sentir, y de alguna manera creo que también eso somos, lo que les hacemos sentir a los demás”.

“Hay una yo que deja de ser y una yo que aparece también de una forma que todavía no conozco. Una tristeza y una fuerza que inevitablemente conviven. Qué soledad y cuánta compañía. Todo al mismo tiempo. Qué quilombo. ¿Qué es todo esto? ¿La vida? La vida. Que la disfrutemos, que seamos felices, que hagamos lo que nos gusta, que nada es tan grave. Te extraño tanto y cada vez más. Mejilla con mejilla, corazón con corazón. Tus manos y las mías agarradas para siempre. Qué vida más feliz vivimos juntas, mamita”, agregó.

Legado artístico

Consolidado como uno de los intérpretes más destacados del país, Darín nació el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires. Su abuelo fue dueño de un teatro, mientras que sus padres, Renée Roxana y Ricardo Darín, también destacaron como actores.

Tanto él como su hermana Alejandra continuaron el legado familiar. En el caso particular de Ricardo, empezó su carrera a los 10 años con pequeños papeles en televisión.

Con reconocimientos en teatro y televisión, el pico máximo en cine le llegó con la película El secreto de sus ojos, cinta dirigida por Juan José Campanella que recibió el Premio Oscar a la mejor película extranjera en 2010.

En 2025, se espera el estreno de varias producciones protagonizadas por él, incluyendo la adaptación de El Eternauta para Netflix.

En este día, el mundo del espectáculo acompaña a Ricardo Darín y su familia, quienes enfrentan el desafío de honrar la vida de Alejandra mientras atraviesan el duelo.

