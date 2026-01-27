Un verdadero revuelo se desató en Hollywood luego de que, Sydney Sweeney, quedara envuelta en una fuerte controversia por una acción que muchos calificaron de imprudente y fuera de lugar; la actriz de “Euphoria”, habría escalado el histórico cartel de Hollywood para realizar una intervención con fines publicitarios, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Según imágenes difundidas por TMZ, Sweeney trepó, de noche, hasta la letra “H” del emblemático letrero junto a un grupo de escaladores profesionales; una vez en la cima, colgó varios corpiños de una marca que promociona, atándolos uno tras otro entre las letras del cartel, en lo que aparenta ser una acción de marketing encubierta.

En el video, se escucha la risa de la actriz una vez finalizada la maniobra, mientras las prendas quedan visibles sobre la estructura; el material generó sorpresa y críticas, no solo por el riesgo que implicó la acción, sino, también, por tratarse de un monumento protegido.

De acuerdo al medio, la actriz había solicitado permiso para estar en la zona en un horario nocturno, pero, ese aval, no incluía tocar, escalar ni intervenir el cartel y, mucho menos, colgar objetos sobre él; tampoco habría informado que se trataba de una acción promocional.

TMZ también accedió a un correo electrónico enviado por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del famoso letrero; en el mensaje, se dejó en claro que, la productora responsable, fue advertida sobre la prohibición de grabar o utilizar imágenes del cartel sin autorización previa.

La situación podría traerle consecuencias legales a la actriz y a su equipo; el sitio estadounidense no descarta que, el suceso, derive en una acusación por vandalismo, ya que la intervención se realizó sin ningún tipo de permiso oficial.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto”, indicó, de manera contundente, el titular de la Cámara de Comercio de Hollywood en declaraciones a TMZ; consultados sobre una posible denuncia penal, desde la entidad evitaron dar precisiones y, por el momento, no hubo una respuesta oficial sobre los pasos a seguir.

Leé más notas de La Opinión Austral