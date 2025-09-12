Ricardo Darín volvió a hablar de la polémica que se generó tiempo atrás por sus dichos sobre el precio de las empanadas en la mesa de Mirtha Legrand; en diálogo con Julio Leiva para “El Observador”, el actor retomó, con humor, una curiosa derivación del episodio.

En ese entonces, Darín había dicho: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos”; sus palabras se viralizaron y se convirtieron, rápidamente, en un tema de debate y memes en redes sociales.

Durante la charla, hablando un poco de todo, el actor se refirió al empanadagate: “Hay un tipo que, después de todo este incidente de las empanadas, quiso abrir un local y ponerle “Empanadarin’”.

Entre risas, Darín contó cómo reaccionó al enterarse. “Claro, yo entiendo, es gracioso y a mí también me causó gracia; entonces, lo llamé a un abogado amigo que es un fenómeno, Javier, y, le digo ‘¿Cómo analizamos esto?, ¿qué se hace?’, y me dice que registrar el nombre no es garantía de nada, porque tenés que poner un rubro específico y, si es otro rubro, no sé qué…”.

Incluso, el actor pensó en presentar una oposición, pero, finalmente, desistió. “Entonces, le digo ‘¿qué se hace con esto?’, ‘Tenemos que pagar’, ‘ah, yo tengo que pagar para decir que me opongo para que el tipo no haga eso’… No, está bien, déjalo”, declaró.

Ricardo Darín reveló cómo se enteró que será abuelo

Por primera vez, el actor se refirió al embarazo de Úrsula Corberó, pareja de su hijo Chino Darín, y contó cómo vivió la noticia en familia; en diálogo con el programa “Perros de la Calle” (Urbana Play), el actor no ocultó su felicidad y compartió su vivencia familiar. “Estamos muy contentos, muy felices; todos, la familia y los amigos; una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque, en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, destacó.

Sus palabras reflejan no solo la emoción de recibir la noticia, sino, también, la importancia que tiene para él la alegría compartida y los momentos de celebración en medio de un año cargado de noticias difíciles a nivel global y local.

El actor detalló, además, cómo vivieron el proceso previo a que la noticia se hiciera pública. “Hace rato que lo sé; ahora, tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes que es lo que indica la prudencia; ahí, empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”, indicó.

La declaración refleja la cautela con la que la pareja manejó la noticia en sus primeros meses y cómo la familia vivió la espera con ilusión y respeto por los tiempos de la actriz.

Leé más notas de La Opinión Austral