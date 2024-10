Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La interna del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional enfrenta una de sus disputas más importantes desde 1988. Sin lograr un acuerdo de unidad, el peronismo opositor al gobierno de Javier Milei se encamina a una elección interna el 17 de noviembre.

La lista impulsada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denominada “Primero la Patria”, presenta un fuerte respaldo en la provincia de Santa Cruz con los principales referentes del peronismo como Pablo Grasso, Javier Belloni y otro de los pocos intendentes kirchneristas que logró retener un municipio en las elecciones pasadas, como Darío Menna. Sin embargo, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, consiguió referentes que lo acompañen en su cruzada por la renovación teniendo enfrente a la expresidenta en su propio “lugar en el mundo”.

El escenario se dividió entre dos fuerzas principales: por un lado, la lista “Primero la Patria” de Fernández de Kirchner, que incluye a sus leales figuras en los principales cargos; por otro, la lista “Federales”, liderada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien propone una renovación del peronismo y ve a Axel Kicillof como esa figura.

Los santacruceños que apoyan a Quintela

Aunque se trata de militantes que no están en este momento en cargos electivos, no tienen responsabilidades de gestión y tampoco cuentan con una amplia representación, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela obtuvo apoyos en la provincia de Santa Cruz, tierra kirchnerista.

Según pudo saber La Opinión Austral, fue el propio Quintela el que estableció el nexo con uno de los referentes de la provincia y Victoria Tolosa Paz la que trabajó en el armado. En esa lista está el ex concejal de El Calafate, Juan Pallalef ; la militante y exfuncionaria de Caleta Olivia, Lidia Aspengren; y el referente barrial de Río Gallegos, Cristian Brenta.

Sin jefe político en la provincia, Pallalef dijo a La Opinión Austral que el peronismo se tiene que renovar. “No puede ser que perdimos en El Calafate con Milei, algo tenemos que revisar”.

Por su parte, Lidia Aspengren dijo a La Opinión Austral que “hace tiempo” que vienen pidiendo “que se abra el peronismo. Es una oportunidad para darle vida” y subrayó que “en estas elecciones, la provincia dio cuenta de que no se vienen haciendo las cosas bien”.

Además consideró que la lista de Ricardo Quintela “propone algo distinto a nivel nacional. Queremos volver a enamorar y volver a sentir lo que fue en su mejor momento”. Y dijo que en cambio no acompaña la lista de Cristina Fernández de Kirchner “porque no se dan discusiones. El verticalismo es bueno en el partido pero hay veces que no está tan bueno y eso pasa cuando no se pueden plantear opiniones desde abajo y hacia arriba se escuchen. No tiene que haber más obsecuencias y más en Santa Cruz donde hemos sido demasiado obedientes”.

Lidia Aspengren comenzó a militar a los 18 años en la Juventud Peronista. Allí por ejemplo, conoció a Pablo Grasso, a quien acompañó en las elecciones pasadas impulsando a Nieves “Kuky” Beroiza como diputada. Militó en “la Scalabrini Ortiz” y como docente, es dirigente del gremio del sector privado, SADOP. En 2003 militó para que Fernando Cotillo llegue a la intendencia y su último cargo público fue hasta 2023 en la Municipalidad, como Subsecretaría de Políticas Laborales de Caleta Olivia. además es congresal del PJ y participá en la mesa de conducción.

