Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dicen que dijo el general Juan Domingo Perón: “Los peronistas somos como los gatos, que cuando parece que se están peleando, en realidad, se están reproduciendo”.

Una frase que en la historia se vio a veces confirmada, pero otras veces los enfrentamientos terminaron con violencia. Como sea, la situación de crisis actual que vive el principal movimiento opositor al gobierno de Javier Milei tiene un final abierto, con liderazgos en disputa y muchos interrogantes para las próximas legislativas.

La disputa por la presidencia del Partido Justicialista llevó a la superficie una disputa que en estos momentos se ha vuelto central en el peronismo: Cristina Fernández de Kirchner versus Axel Kicillof. En ambas veredas se alinean gobernadores, intendentes, sindicalistas, La Cámpora, ex funcionarios kirchneristas y satélites del peronismo.

Este enfrentamiento tiene su historia, en la que aparece la figura del hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora quería a Kicillof como candidato presidencial en 2023, y que él pudiera tallar en la candidatura a gobernador bonaerense. Kicillof se negó y terminó imponiéndose. Las urnas le dieron la razón, hoy gobierna la principal provincia del país. Máximo desde entonces lo ve como un contrincante político.

Kicillof ha venido creciendo políticamente, lo que provoca reacomodamientos dentro del kirchnerismo. Cristina Kirchner recuperó importancia en la arena política, de la mano del fuerte ajuste del gobierno libertario.

Son dos figuras que en lo esencial concuerdan. Pero no en los caminos para derrotar al oficialismo y llevar al peronismo a competir por la presidencia en 2027.

“Yo tomé esta decisión para que haya unidad, ahora no vengan a bajarme”, dijo públicamente Cristina al ratificar su candidatura a presidir el PJ y descartar la unidad con el riojano Ricardo Quintela. La ex presidenta armó una lista con representantes de las provincias y ningún camporista en la primera línea.

Con extrema dureza, Cristina le reclamó a Kicillof un apoyo público a su candidatura. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, lanzó. Si el gobernador bonaerense apuesta por Quintela “que me lo diga de frente y que asuma las consecuencias”, dijo.

La “jefa” lo trató a Kicillof de “lavarse la mano” y de “traicionarla”, Pilatos y Judas. En su primer gobierno, cuando se definió la “125” en el Senado, el entonces kirchnerista Miguel Ángel Pichetto lo trató de Judas al entonces vicepresidente kirchnerista Julio Cobos. Siempre hay acusaciones de traiciones en la política.

El riojano Ricardo Quintela le pidió a Cristina “bajar los decibeles” de la discusión. Y fue contundente: “Hay que proteger y cuidar a Kicillof porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos. Por eso hay que protegerlo. No debe inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible basada en ideas, en propuestas y con un cambio de métodos, procedimientos”, afirmó el riojano.

Quintela dejó en claro que tanto él como Cristina deben dejarle el lugar a las nuevas generaciones políticas, en las que sin duda está Kicillof. “La sociedad no mira para atrás. Yo mismo me considero una transición en caso de que el afiliado me dé la posibilidad de conducir. Me tendría que encargar de generar las condiciones para las nuevas generaciones con métodos diferentes y actitudes diferentes para que puedan constituir un proyecto mucho mayor que supere los límites del movimiento nacional justicialista”, sostuvo.

Recién este sábado Kicillof fijó claramente su posición en la interna partidaria. No se pronunciará por ninguna de las dos listas. No jugará ni por Cristina ni por Quintela: “Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco”.

El gobernador bonaerense reiteró su llamado a la unidad interna, ya que “la única pelea en la que todos los días pongo cuerpo y alma es la pelea contra Milei y sus políticas de exclusión y crueldad”.

“La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados”, le respondió claramente a Cristina. “Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento”, expresó.

Un dirigente social no peronista, pero que tiene buena relación tanto con Cristina como con Kicillof, dejó en Crónica HD una mirada interesante sobre el tema. Juan Grabois señaló que “deben hablar y consensuar, está bien que Kicillof haga su camino y se proyecte, pero no puede matar a su madre política. Miren lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta cuando quiso jubilar a Macri”.

Frente al ajuste que sufre la sociedad y la crisis de representatividad en la oposición, las discusiones parecen innecesarias y molestan. No es el momento.

Los gobernadores peronistas están divididos. Al tiempo que mandan a sus diputados y senadores a votar de distinta manera, negocian con Milei para favorecer a sus territorios. ¿Cómo pueden hacer campaña desde la oposición?

El peronismo está en crisis. Todo está abierto. A tal punto que Quintela remarcó su deseo de que “puedan volver muchos compañeros: Schiaretti, Urtubey, Pichetto, Rovira, Camaño, el flaco Randazzo. Son peronistas que tienen la concepción del peronismo y tienen que venir a aportar y fortalecer al movimiento nacional”.

En medio de estas disputas, están los que quieren sacar provecho y pescar en un peronismo revuelto. En este marco se entiende que este 17 de octubre, la vicepresidenta Victoria Villarruel haya subido a sus redes sociales una foto junto a la ex presidente Isabel Martínez de Perón, destacando su figura y la “injusticia” de no reconocerla. Al mismo tiempo, inauguró un busto de la viuda del general Perón en el Congreso.

¿Villarruel quiere reinaugurar un peronismo de ultraderecha en su disputa con Javier Milei?

Todos se imaginan “su” peronismo. ¿Serán los gatos reproduciéndose o peleándose? ¿Cuántos Judas y Pilatos hay en el movimiento?

Leé más notas de Jorge Cicuttin