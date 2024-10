Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La interna del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional enfrenta una de sus disputas más importantes desde 1988. Sin lograr un acuerdo de unidad, el peronismo opositor al gobierno de Javier Milei se encamina a una elección interna el 17 de noviembre. La lista impulsada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denominada “Primero la Patria”, presenta un fuerte respaldo en la provincia de Santa Cruz desde donde apenas lanzó su candidatura comenzaron a buscar firmas para darle aval.

El escenario se dividió entre dos fuerzas principales: por un lado, la lista “Primero la Patria” de Fernández de Kirchner, que incluye a sus leales figuras en los principales cargos; por otro, la lista “Federales”, liderada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien propone una renovación del peronismo y ve a Axel Kicillof como esa figura.

Santa Cruz: bastión kirchnerista

De Santa Cruz, dentro de la lista para el Consejo Nacional del PJ, Cristina Kirchner se llevó el apoyo de los principales referentes del peronismo. En el puesto 29 (de 75) como consejera titular, la primera que aparece es la diputada nacional y referente de Javier Belloni, Ana María Ianni. Luego, en el lugar 39 de la lista está Julia Chalub, militante histórica en el espacio de Pablo Grasso y actual secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos.

El acompañamiento de los intendentes de Río Gallegos y El Calafate, ambos ex candidatos a gobernador de Santa Cruz, no es novedad. Se sabe que Belloni tiene línea directa con la ex presidenta y si bien Pablo Grasso había mostrado su apoyo a Ricardo Quintela y a Axel Kicillof en un viaje a La Rioja, apenas Cristina dio a conocer que quería conducir el PJ se alineó detrás de su candidatura.

A la lista se sumó el intendente de Río Turbio, Darío Menna, como consejero suplente. La Cuenca Carbonífera se convirtió en uno de los pocos bastiones del peronismo en las elecciones pasadas donde el gobernador Claudio Vidal no pudo ganar. La novedad de su candidatura interna en apoyo a Cristina llega luego de que el jefe comunal mantuviera una serie de reuniones con las titulares de Educación y de Salud, desde donde anunciaron acuerdos por obras en escuelas.

Los santacruceños que apoyan a Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela también obtuvo apoyos en la provincia de Santa Cruz, aunque se trata de militantes que no están en este momento en cargo electivos ni con responsabilidades de gestión. Según pudo saber La Opinión Austral, fue el propio Quintela el que estableció el nexo con uno de los referentes de la provincia y Victoria Tolosa Paz la que trabajó en el armado. En esa lista está el ex concejal de El Calafate, Juan Pallalef ; la militante y exfuncionaria de Caleta Olivia, Lidia Aspengren; y el referente barrial de Río Gallegos, Cristian Brenta.

Sin jefe político en la provincia, Pallalef dijo que el peronismo se tiene que renovar. “No puede ser que perdimos en El Calafate con Milei, algo tenemos que revisar”. Por su parte, Lidia Aspengren señaló que hace tiempo que “no se dan discusiones que deben darse, el verticalismo es bueno pero hay veces que no está tan bueno porque no se pueden plantear opiniones desde abajo para que las tomen arriba. Que no haya más obsecuencias, y más en Santa Cruz donde hemos sido demasiado obedientes”.

Cronograma y proyección

Hasta el martes hay plazo para impugnar candidaturas, y las listas se oficializarán el viernes. De no mediar un acuerdo, el próximo 17 de noviembre, el PJ definirá su futuro en las urnas.

La contienda será crucial para trazar una estrategia que permita enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei y construir una nueva oferta electoral, con vistas no solo a las elecciones de medio término en 2025, sino también a las presidenciales de 2027.

Este escenario plantea una competencia que podría determinar no solo quién conducirá el PJ en los próximos años, sino también qué modelo de país propondrá el peronismo como oposición en la era Milei.