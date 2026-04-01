El primer gol llegó a los 3 minutos gracias a Julián Álvarez, quien definió tras una jugada iniciada por el capitán. A partir de ahí, Argentina manejó el ritmo del partido con autoridad.
Sobre el final del primer tiempo, el propio Messi amplió la ventaja tras una pared con Alexis Mac Allister, consolidando el dominio local.
En el complemento, el equipo no bajó la intensidad. Nicolás Otamendi convirtió de penal el 3-0 tras una falta sobre Thiago Almada.
El cuarto tanto llegó con un gol en contra de Dominic Chanda, tras una jugada colectiva que incluyó a Valentín Barco. Finalmente, en la última acción del partido, una gran combinación entre Messi, Nicolás González y Barco selló el 5-0 definitivo.
Además del resultado, Messi volvió a destacarse como conductor del equipo, generando juego, asistiendo y siendo determinante en ataque.
Con esta victoria, Argentina se despide de su gente dejando una mejor imagen y con señales positivas en lo futbolístico. Si bien el rival no exigió demasiado, el equipo mostró reacción, funcionamiento y jerarquía.
Ahora, el foco estará puesto en el Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título y hacer historia nuevamente.
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