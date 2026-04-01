En la previa del encuentro, el clima alrededor del plantel se vio alterado por versiones de una supuesta tensión interna. Según trascendió, habría existido una fuerte diferencia en el vestuario que involucraba a jugadores y dirigentes.

De acuerdo a esos rumores, Rodrigo De Paul —en su rol cercano a la Asociación del Fútbol Argentino— habría impulsado la idea de que el equipo saliera a la cancha con una camiseta en apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia.

La propuesta, sin embargo, no habría tenido consenso dentro del grupo. Incluso, se indicó que solo De Paul y Leandro Paredes habrían estado de acuerdo con la idea, lo que alimentó aún más las especulaciones en redes sociales en los días previos al amistoso.

Rodrigo De Paul respondió a las críticas

Tras el encuentro, todas las miradas se posaron sobre Rodrigo De Paul. El jugador del Inter Miami habló con los medios en zona mixta y dejó claro su malestar por los rumores en las redes sociales sobre un posible malestar dentro del grupo. “Hoy el equipo estuvo mejor y estamos contentos. Creo que cuando estamos bien demostramos el trabajo que hacemos y la intención”.

“Nosotros tratamos de defender siempre a la camiseta con el máximo respeto. Somos jugadores de fútbol y a eso venimos”, dijo el volante.

Acto seguido, llegaron las palabras más resonantes de De Paul: “Nosotros no entendemos de política, somos jugadores de fútbol. Los que entienden de eso son justamente los políticos. Nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos en el campo de juego, somos jugadores y no hacemos política”.

“Faltan dos meses y tenemos que unirnos. Somos los responsables de lo que pasa en la cancha, pero ganamos la Copa del Mundo porque el empujón nos los dio la gente. Que se intente destruir lo que se construyó no me parece justo”, cuestionó el mediocampista.

Enfocados en el Mundial 2026

Luego de un rendimiento irregular ante Mauritania, la Albiceleste recuperó su identidad futbolística. Desde el inicio, con Messi como eje, dominó el juego y marcó diferencias rápidamente.