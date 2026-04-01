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La Selección Argentina cerró su último amistoso en el país antes del Mundial 2026 con una contundente victoria por 5-0 frente a Selección de Zambia en la mítica La Bombonera. Con Lionel Messi como gran figura, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró una versión mucho más sólida y convincente.

En la previa del encuentro, el clima alrededor del plantel se vio alterado por versiones de una supuesta tensión interna. Según trascendió, habría existido una fuerte diferencia en el vestuario que involucraba a jugadores y dirigentes.

De acuerdo a esos rumores, Rodrigo De Paul —en su rol cercano a la Asociación del Fútbol Argentino— habría impulsado la idea de que el equipo saliera a la cancha con una camiseta en apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia.

La propuesta, sin embargo, no habría tenido consenso dentro del grupo. Incluso, se indicó que solo De Paul y Leandro Paredes habrían estado de acuerdo con la idea, lo que alimentó aún más las especulaciones en redes sociales en los días previos al amistoso.

Rodrigo De Paul respondió a las críticas

Tras el encuentro, todas las miradas se posaron sobre Rodrigo De Paul. El jugador del Inter Miami habló con los medios en zona mixta y dejó claro su malestar por los rumores en las redes sociales sobre un posible malestar dentro del grupo. “Hoy el equipo estuvo mejor y estamos contentos. Creo que cuando estamos bien demostramos el trabajo que hacemos y la intención”.

“Nosotros tratamos de defender siempre a la camiseta con el máximo respeto. Somos jugadores de fútbol y a eso venimos”, dijo el volante.

Acto seguido, llegaron las palabras más resonantes de De Paul: “Nosotros no entendemos de política, somos jugadores de fútbol. Los que entienden de eso son justamente los políticos. Nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos en el campo de juego, somos jugadores y no hacemos política”.

“Faltan dos meses y tenemos que unirnos. Somos los responsables de lo que pasa en la cancha, pero ganamos la Copa del Mundo porque el empujón nos los dio la gente. Que se intente destruir lo que se construyó no me parece justo”, cuestionó el mediocampista.

Finalmente, consultado de si hubo algo en concreto que desatara su enojo, respondió: “No fue nada en particular. Lo digo por todos. Está bueno decirlo antes de que empiece la Copa”.

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Enfocados en el Mundial 2026

Luego de un rendimiento irregular ante Mauritania, la Albiceleste recuperó su identidad futbolística. Desde el inicio, con Messi como eje, dominó el juego y marcó diferencias rápidamente.

El primer gol llegó a los 3 minutos gracias a Julián Álvarez, quien definió tras una jugada iniciada por el capitán. A partir de ahí, Argentina manejó el ritmo del partido con autoridad.

Sobre el final del primer tiempo, el propio Messi amplió la ventaja tras una pared con Alexis Mac Allister, consolidando el dominio local.

En el complemento, el equipo no bajó la intensidad. Nicolás Otamendi convirtió de penal el 3-0 tras una falta sobre Thiago Almada.

El cuarto tanto llegó con un gol en contra de Dominic Chanda, tras una jugada colectiva que incluyó a Valentín Barco. Finalmente, en la última acción del partido, una gran combinación entre Messi, Nicolás González y Barco selló el 5-0 definitivo.

Además del resultado, Messi volvió a destacarse como conductor del equipo, generando juego, asistiendo y siendo determinante en ataque.

Con esta victoria, Argentina se despide de su gente dejando una mejor imagen y con señales positivas en lo futbolístico. Si bien el rival no exigió demasiado, el equipo mostró reacción, funcionamiento y jerarquía.

Ahora, el foco estará puesto en el Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará defender el título y hacer historia nuevamente.

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EN ESTA NOTA Claudio “Chiqui” Tapia Lionel Messi Mundial 2026 Rodrigo De Paul Seleccion Argentina

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