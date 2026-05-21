Un momento de muchísima incertidumbre y preocupación se vivió en torno a la salud de Romina Gaetani; la actriz debió ser hospitalizada, de forma imprevista, en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, a escasos momentos de dar inicio a una nueva función de “El divorcio del año”, la propuesta teatral que comanda el director José María Muscari.

Gaetani se había trasladado hacia el sur de la provincia junto al resto del elenco integrado, por: Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal; el grupo tenía el exigente desafío de realizar una doble función en una misma velada, con las localidades totalmente agotadas, en las instalaciones del Teatro España; sin embargo, este severo contratiempo de salud alteró los planes y forzó una postergación, de varias horas, en el cronograma de los espectáculos.

La primicia la dio Pepe Ochoa en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito. “Romina Gaitani no está bien de salud; la internaron en el hospital, le pasaron suero y llegó muy alterada”, precisó el comunicador.

Respecto a los causales que habrían desencadenado este cuadro de descompensación, Ochoa aportó más precisiones de lo que se manejaba tras bambalinas. “Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional, la lograron estabilizar y la llevaron al teatro para ver si podían o no hacer la función”, comentó.

Además, el periodista remarcó la complejidad logística que representaba esta situación para la compañía, ya que, Gaetani, no cuenta con una actriz de reemplazo asignada para su personaje sobre las tablas; cabe recordar que, Romina, se integró a este proyecto teatral en los últimos meses para ocupar la vacante que había dejado libre Guillermina Valdés.

En el aire del programa televisivo se difundieron registros audiovisuales del instante exacto en que la protagonista ingresaba al establecimiento teatral tras haber completado un largo y desgastante viaje en ruta; en dichas imágenes, se la pudo percibir con un semblante visiblemente desmejorado, al punto de que optó por rechazar, de manera tajante, cualquier tipo de contacto o diálogo con el móvilero que montaba guardia en el lugar.

“Romina ya venía chupando frío, estaba mal; cuando llegó al hospital lograron estabilizarla, porque le administraron mucho suero”, complementó el panelista para contextualizar el origen del malestar físico; con el correr de las horas, el panorama médico dio un vuelco positivo: hacia el cierre del bloque televisivo, Ochoa confirmó que, la artista, demostró una notable mejoría y pudo cumplir con el público. “Empezó la función, finalmente; así que, ahora, va a hacer doble función y la gira sigue”, cerró.

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