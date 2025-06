En medio de su participación en el “Mundial de Clubes 2025” con Atlético de Madrid, Julián Álvarez reveló que espera su primer hijo junto a su pareja, Emilia Ferrero; el anuncio se dio durante una rueda de prensa previa al duelo ante Botafogo por la segunda fecha del Grupo B.

El delantero de 25 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en “Qatar 2022”, confirmó el embarazo cuando un periodista de “TyC Sports: le consultó si pensaba festejar un posible gol en alusión a la paternidad. “Yo no dije nada… si lo digo, es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero, todavía, no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, expresó, con una sonrisa; tras estos dichos, añadió: “Gracias. Estamos muy contentos”.

Julián y Emilia se conocen desde que son chicos; ambos, son oriundos de Calchín, Córdoba, y forjaron su vínculo desde la infancia. En 2024, la pareja había compartido detalles de su historia en el documental “Julián Álvarez: Standing Alone”, producido por City Studios y disponible en la plataforma CITY+; allí, contaron cómo fue ese primer encuentro cuando tenían apenas 9 o 10 años y cómo la vida los fue reencontrando hasta iniciar la relación.

“Nos conocemos desde chicos. Ella iba a visitar a su abuelo, que vivía en Calchín, y nos veíamos siempre. Compartíamos el mismo grupo de amigos, hablábamos… Después, pasó el tiempo, me fui a Buenos Aires y, cada tanto, nos volvíamos a cruzar”, relató Álvarez en el documental. “Desde 2022 que estamos juntos”, indicó.

Mientras se prepara para un partido clave con el equipo de Diego Simeone, la noticia de su futura paternidad sorprendió a todos en las redes sociales y llenó de alegría a los hinchas y seguidores del delantero argentino.

