Este lunes, comenzó una nueva temporada de “La Voz Argentina” por la pantalla de (Telefe) y los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! eligieron a sus primeros integrantes; de los seis participantes que pasaron primero en las audiciones a ciegas, quedaron solo cuatro.

La previa y el análisis estuvo a cargo de Sofi Martínez, desde Miami, junto a Momi Giardina y Santi Talledo, saliendo en simultáneo por “Luzu TV”.

El programa comenzó a las 21.45 hs con un pequeño show de los cinco coaches, donde cada uno interpretó una canción de su colega y les llovieron los aplausos del público; más tarde apareció Nicolás Occhiato como conductor, reemplazando a Marley, el histórico host del reality.

Los primeros artistas en audicionar, fueron: Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, quienes estaban en compañía de sus novias.

El dúo cordobés abrió el juego con su propia interpretación de “El Olvidao” con una guitarra y una armónica, por lo que enganchó, rápidamente, a los jurados; todos pidieron por sus voces, pero la dupla se quedó con La Sole, el equipo triunfante de la edición pasada.

Más tarde, llegó el turno de Gabriel Franchelli de Buenos Aires que, además de ser peluquero canino, se proclamó como cantante nato tras interpretar “Defying gravity” en el escenario del certamen; su voz enamoró a todos, pero el joven se quedó con el “team Lali”.

Catalina Rivero, de Almagro, fue la tercera participante en presentarse, pero su show con la canción “Eyes of the Tiger” no fue elegida por los coaches. “La canción me gustó siempre, pero nunca vi Rocky. La vi antes de venir acá”, reveló. “Creo que te falta imprimirle tu personalidad a lo que haces”, le dijo La Sole.

Eso mismo le pasó a Débora Báez de Ituzaingó, tras interpretar “Love Of My Life” de Queen. “Te le animaste a Freddie Mercury. Yo creo que es el mejor cantante de todos los tiempos. Te metiste en terreno escabroso, pero saliste bastante airosa”, señaló Alejandro Sergi de Miranda!.

En cambio, Nina Ventre deslumbró con el tema “Latin Girl” de Emilia y se dieron vuelta todos; Los Miranda! fueron muy astutos y bloquearon a Lali para que la joven platense no la pudiera elegir y se fuera con ellos.

“Mirá lo que es ella. La necesitamos”, expresó Sergi. “Ella es La Plata. Está montada ahí”, añadió Juliana Gattas.

El último fue Pablo Galve de Mendoza, quien apostó al cuarteto con el hit de “La cabaña” de La Konga; Luck Ra se quedó con el cantante y, juntos, interpretaron “Bebé Dame” a pedido del mendocino.

“Tuve una situación bastante fea. Me dejaron de funcionar los riñones y estuve seis años haciendo diálisis. Mi mamá me donó un riñón. Ella es mi ídola”, contó el muchacho.

Cómo fue el rating de La Voz Argentina en Telefe

Según La Nación, el pico máximo del estreno de La Voz Argentina 2025 fue de 20 puntos y tuvo más de 60 mil usuarios conectados en vivo en streaming.

El programa osciló entre los 13 y 15 puntos y lideró la noche por sobre la entrega de los premios Martín Fierro de Teatro (que hizo una marca máxima de 3.6 puntos).

Por su parte, la semifinal de Gran Hermano arrancó con 17.3 puntos de rating. La eliminación de Eugenia registró el pico máximo del programa (17,7 puntos).

