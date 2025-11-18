El cruce mediático entre Sabrina Rojas y Luciano Castro sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y reproches económicos; luego de que en el programa“Pasó América” (América TV) se mencionó que el actor había adquirido un terreno, en la localidad de Mar de Cobo, con la intención de construir una casa de verano junto a su actual pareja, Griselda Siciliani, Rojas arremetió contra su ex.

Sin filtro, la actriz, indicó: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”.

La conductora manifestó un enojo que, según sus palabras, venía acumulándose desde hacía tiempo. “Desde diciembre que lo estoy pidiendo; siempre me responde que “es un lujo y que no tiene plata ahora”; ojalá, llegue el aire”. La artista justificó su explosión mediática con la necesidad de desahogo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”.

Ante la evidente molestia de Rojas, el panelista Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión. “Saquemos un canje”, lanzó; no obstante, Sabrina mantuvo una postura firme y remató el debate económico, señalando la supuesta imposibilidad de su ex de afrontar ese gasto: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”. La crítica apuntó, directamente, a la priorización de los gastos de lujo frente a las necesidades domésticas de sus hijos en común.

El terreno en cuestión, destinado a la construcción de la casa de verano de Castro y Siciliani, ya había sido motivo de noticias; tiempo atrás, el periodista Luis Bremer había contado detalles sobre el proyecto de la pareja: “Ya tienen el terrero frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso; en mayo juntaron el dinero y tengo entendido que pusieron la mitad cada uno, pero hay un problema: por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.

Leé más notas de La Opinión Austral