Tras el festejo del cumpleaños de los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi, Francesa y Valentino, trascendió que le futbolista no estuvo presente en las celebraciones. En este marco, el periodista Ángel de Brito mostró los chats donde la empresaria hace un fuerte descargo contra el futbolista, quien ignoró a los niños.

Los fuertes chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Todo sucedió cuando Nara invitó a Icardi al cumpleaños de Francesa y él optó por no responder.“Mau, te mandaron audios las nenas. El domingo le hago a Fran un cumple en casa. Están solo los hermanos y alguna amiguita de ella. El lunes festejamos en un parque. Ojalá puedas venir a los dos o al que puedas. Es por Fran, cumple 10″, escribió la empresaria, y, dejando a un lado el conflicto entre ambos, remarcó: “Es importante para Fran vernos bien y que, a pesar de todo, la priorizamos a ella. Podés venir solo o con algún amigo”.

Tras él no haber estado presente, Wanda, indignada, escribió: “Que arruines a nuestros hijos, no te lo voy a perdonar ni permitir más. Tuviste la posibilidad de saludar a tu primera hija, que cumple 10, y la lastimaste. Eso habla de quién sos vos y lo mal aconsejado que estás. ¿Te olvidas del sufrimiento que le causó a toda tu familia y a vos mismo y pensás que se puede meter libremente en la vida de nosotros? Estás muy equivocado”.

En otro chat, Wanda le envió a Mauro fotos del cumpleaños de Valentino, su hijo mayor, fruto de su relación con Maxi López. A continuación, le pidió que se acerque a festejar con ellos al día siguiente. “Tengo una torta de River que me llegó hoy. Si querés te la dejo acá, así festejas con ellos”, le comentó la modelo; asimismo, Nara mostró que Icardi no le contesta las llamadas a sus hijas. “Te mandé mensaje temprano y no te entran. Imposible que te llamen las nenas. No entran los mensajes a tu teléfono”, reclamó.

Horas más tarde, en “Intrusos (América TV)” aseguraron que Icardi bloqueó a Wanda, motivo por el cual no le llegan más sus mensajes. “La China obligó a Mauro a bloquearla, porque se enteró de que él le pregunta mucho por ella a los empleados y a la gente de su alrededor. Qué hace, con quién está, a dónde va, si es real la reconciliación con L-Gante…”, aseguró Guido Zaffora.

“Los audios que le encontró La China a Mauro son medio subidos de tono; por eso, lo obligó a que la bloquee”, sumó el periodista; además, destacó que el viaje que hicieron ambos a Europa fue a modo de reconciliación, por la situación tensa que generaron estos presuntos mensajes.

El misterioso anillo de la China Suárez que podría desatar un escándalo con Wanda Nara

Mauro Icardi y La China Suárez arribaron a Italia y fueron vistos en el aeropuerto de Roma. Horas más tarde, los enamorados decidió hacer unas compras en algunas tiendas de lujo, como Louis Vuitton, lo que ya comenzó a generar polémica en redes sociales por la similitud entre María Eugenia y Wanda Nara a la hora de elegir marcas, pero ese no fue el único detalle que llamó la atención de los usuarios, quienes, también, destacaron que la actriz lucía una joya en particular que, automáticamente, despertó rumores de otra guerra con la exmujer del futbolista.

Cabe destacar que la tensa situación en la familia de Icardi y Nara sigue lejos de resolverse. El pasado viernes, ambos participaron de una nueva audiencia virtual para determinar el futuro inmediato de sus dos hijas, Francesca e Isabella, de 10 y 8 años, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. Mientras tanto, en medio de denuncias cruzadas, el jugador de fútbol se muestra más enamorado que nunca de Suárez, lo que quedó confirmado con este viaje por Europa juntos, que los muestra muy unidos.

En pleno viaje a Italia, La China Suárez se la vio lucir un anillo que generó revuelo debido a su diseño particular, ya que había sido visto previamente en Wanda; sin dudas, este detalle generó incertidumbre entre los fanáticos del escandaloso “WandaGate”, quienes comenzaron a preguntarse si Icardi le había regalado la misma joya a ambas, quizás, como una provocación para su expareja.

