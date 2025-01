Luego de que Telefe reestrenó “Poné a Francella”, el ciclo protagonizado por Guillermo Francella, comenzó a recibir críticas por el humor que maneja, el cual no se ajusta a la época. Una de las devoluciones negativas fue de Florencia Peña, quien formó parte del programa. Ahora, el canal de las tres pelotas tomó la decisión de levantarlo y la actriz se volvió a manifestar al respecto durante una nota para “Fuera de agenda” (C5N).

El comunicado de Telefe sobre levantar “Poné a Francella”

Desde el canal, informaron: “Poné a Francella era un especial por los 35 años. Este fin de semana ya arranca “Pasapalabra” y se acomoda la programación”. Lo cierto es que esto pareciera ser una simple excusa, dado que fue mucho el alboroto que se generó con el re-estreno por los sketchs, tales como el de “La Nena”, que protagonizaba Julieta Prandi (donde existe una tensión sexual entre un adulto y una adolescente).

Lo llamativo es que el ciclo de Francella se emitía los sábados por la noche, mientras que el programa de preguntas se llevará a cabo los domingos; no obstante, esa fue la explicación desde el canal y, de esa manera, dieron por cerrado el tema.

¿Qué dijo Flor Peña sobre que Telefe ya no emitirá “Poné a Francella”?

Luego de que Telefe decidió levantar el programa que encabeza Francella, la actriz aseguró que no imaginaba que fueran a tomar esa drástica decisión. “No me imaginé. De hecho, la verdad que cuando me lo preguntaron yo di una opinión, que no tenía que ver con si “Poné a Francella” debía seguir o no. Sólo que, como mujer, hay cosas que me hacían ruido”, indicó Peña.

“Me parece bien que lo hayan levantado. Ojalá “Poné a Francella” haya traído ese debate, el cual no lo estábamos teniendo, sobre de qué nos podemos reír. Los que nos dedicamos al humor y a la comedia hablamos mucho de eso, pero no se da de manera “mainstream”, cerró la actriz.

