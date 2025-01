Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras reconciliarse con Wanda Nara, L-Gante sumó una escandalosa denuncia en su contra por abuso sexual simple de Dakota Gotth, quien, días atrás, lo había acusado de violencia de género.

Según detallaron en “Desayuno Americano,” Evelyn López, tal como es el nombre de la modelo, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y acusó al cantante de cumbia 420 de dos graves episodios.

“Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD -Oficina de Violencia Doméstica, y, dijo: “Me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas”. Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa”, explicó el periodista Carlos Salerno.

De acuerdo con el comunicador, “los abogados de L-Gante dicen que no fueron notificados, pero la Justicia ordenó un botón antipánico, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente”.

Días atrás, se había conocido que Gotth denunció una serie de incidentes ocurridos durante su estadía con el artista en la ciudad de Mar del Plata.

“Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, declaró la modelo.

Quién es Dakota Gotth, la modelo erótica que viajó a Mar del Plata con L-Gante en un avión privado

Poco después de que L-Gante confirmara su separación Nara, y antes de la reconciliación, se lo vio junto a Dakota Gotth, una modelo erótica.

En su cuenta de Instagram, el cantante compartió imágenes antes de abordar un vuelo privado acompañado de su media hermana, Samira Porsi, y de Dakota.

Por su parte, la modelo, que se describe como “amante de las aventuras y nuevas experiencias”, publicó un video junto al músico dentro del avión.

“Un día más en la vida de Dakota”, escribió en una historia, haciendo referencia al intenso fin de semana que vivió.

La modelo cuenta con más de 170 mil seguidores, donde publica contenido provocativo y acumula 288 mil fans en TikTok, plataforma que la posiciona como una reconocida influencer.

