La relación entre la influencer Camila Homs y el futbolista Rodrigo De Paul terminó de forma escandalosa y, además, en ese momento, el futbolista había comenzado salir con la cantante Tini Stoessel. A raíz de esto, el periodista Ángel de Brito le volvió a consultar a Camila sobre el motivo de la separación.

¿Qué dijo Camila Homs sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel?

Ángel comenzó a interactuar con sus seguidores a través de Instagram y alguien le consultó: “Si De Pual aún estaba con Cami cuando empezó a salir con Tini, ¿no te parece que Tini actúo mal?

Ante esto, él publicó un chat que tuvo con Homs donde le consultó: “¿Te puedo preguntar por qué se separaron?”, y, ella respondió: “Por nada de lo que se habló y se está hablando”, dando a entender que no fue por infidelidad.

Fuerte enfrentamiento entre Cami Homs y Ángel de Brito en el Bailando 2023

En la última emisión del “Bailando 2023″ (América TV), conducido por Marcelo Tinelli, se generó un fuerte cruce entre Camila Homs y Ángel de Brito, ya que él hizo unas escandalosas declaraciones sobre la modelo. Además, el juez del certamen se refirió a Tini Stoessel y le dijo que “le pida perdón”.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Camila Homs?

En el momento que Ángel estaba evaluando la performance de Camila, ella lo interrumpió y le dijo: “El otro día hiciste unas preguntas y respuestas en tus redes. Te preguntaron “¿qué no me creías?”, y vos dijiste “nada”. Después, comentaste que “me mostraba de una manera que yo no era”. Me parece que te confundiste o, ¿me conoces para decir eso?

Ante esto, el conductor de LAM, lanzó, muy picante: “No, no me cierra tu personaje de cándida y buenita acá, con la que le hacía cuernitos a Tini o le mandabas mensajitos. Veo como una dicotomía”.

Luego, Homs respondió: “Capaz, si estarías en mi lugar hubieras hecho lo mismo”.

Y, el jurado contestó: “Es probable. O sea, ¿estás contenta de los mensajes que le mandaste a Tini? Porque eran fuertes, yo los vi”

“No digo que estoy contenta. En la vida uno se arrepiente de cosas. Pero hay momentos de mucha intensidad e impotencia. Más cuando están mis hijos de por medio”, aseguró la concursante.

Por otro lado, Ángel comentó: “Si hablamos como adultos, me parece bien que si tu marido te engañó con Tini…”, y, ella lo interrumpió: “No era mí marido y, tampoco, tengo. No me casé”.

“Entiendo que te enojes, pero no me cierra que cuando te preguntamos seas evasiva”, confesó el jurado.

Pero, Camila no se quedó callada y manifestó: “Saben por qué. Es de público conocimiento”. “Antes del bozal legal tampoco hablabas”, le dijo el periodista.

Además, le consultó: “¿Te arrepentís de haberla insultado a Tini?”. “No sé. No voy a responder eso”, manifestó la participante.

Y, Ángel expresó: “¿Ves por qué no me cierra una cosa y la otra?, pero pedir disculpas quizás esté bien…”, y, en ese momento, la joven expresó: “Justamente, no puedo hablar de ella”.

El cronista quiso indagar y tiró: “Pero, ¿Tini te puso boza legal?”. “Está todo en la misma bolsa”, reveló la influencer.

Para concluir con el tema, él declaró: “No creo que por pedir disculpas te hagan un juicio. Sería el colmo eso”.

