Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana, San Martín de Tucumán no fue invitado a la reunión crucial que se llevó a cabo en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la elección de los delegados de la Primera Nacional. Este acto, presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, definió los cargos que estarán vigentes desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2025, pero sorprendió al dejar fuera de la mesa directiva a un club con una rica historia y que actualmente es líder en su categoría.

Según informó La Gaceta de Tucumán, los dirigentes de San Martín de Tucumán se enteraron de la reunión a través de un posteo en Instagram de Tapia, una vez que el evento había concluido. La invitación nunca llegó al club, ni por correo, ni por email, ni siquiera mediante una llamada telefónica, según fuentes cercanas a la institución. Este hecho generó indignación entre los directivos del club, que tienen una relación tensa con la AFA desde 2020, cuando la Comisión Directiva, presidida por Roberto Sagra, presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la AFA.

San Martín no fue el único club histórico excluido de esta reunión; otros como Quilmes, Ferro, Aldosivi y Nueva Chicago también quedaron al margen del proceso de selección de delegados. Este patrón parece indicar una relación tirante entre la AFA y estos clubes, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia y el equilibrio en la elección de representantes.

Durante la reunión, se eligieron a los nuevos delegados de la Primera Nacional, quienes tendrán un papel clave en la toma de decisiones en la AFA. Entre los delegados titulares elegidos se encuentran figuras cercanas a la gestión de Tapia, como Gabriel Mansilla, presidente de Deportivo Morón; Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn; y Sergio Gianturco, vicepresidente de Temperley. También fueron designados delegados suplentes dirigentes de clubes con estrechos vínculos con el actual liderazgo de la AFA, como Emiliano Montes de Alvarado, ligado a Facundo Moyano, y Pablo Clavell, vicepresidente de Atlanta.

El acto, que se llevó a cabo en Viamonte 1.300, dejó un sabor amargo para los clubes excluidos, que sienten que sus voces no fueron escuchadas. Según una fuente de la AFA, la comunicación interna se maneja principalmente a través de grupos de WhatsApp, lo que podría explicar por qué algunos clubes no recibieron la información a tiempo. Sin embargo, en esos grupos no están representados todos los clubes de la categoría, lo que deja a varios equipos, incluyendo a San Martín de Tucumán, fuera de importantes decisiones.