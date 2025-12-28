Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026 y fue celebrado por el presidente Javier Milei y todo el arco político de La Libertad Avanza.

Sin embargo, una de las polémicas que dejó la normativa es que se aprobó sin modificaciones a los artículos 12 y 30 del capítulo 2 por lo cual avanza el duro ajuste que sufrirá la educación técnica, la ciencia y tecnología.

Según la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional (ETP) el Ministerio de Economía debía destinar el 0.2 del total del producido en Argentina para el financiamiento de las escuelas técnicas.

La Opinión Austral entrevistó a la sec retaria general de la ASociación magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García y analizó el dificl escenario que enfrentan para el 2026.

LOA: ¿Cómo planifican el próximo año ante el desfinanciamiento que se viene?

SG: No estamos sorprendidos. Imaginábamos que esta película terminaba de esta manera.

Tenemos una tarea por delante en cada una de las provincias con las regionales de AMET de relevar las escuelas y detectar las necesidades en términos de infraestructura. No habrá una sola provincia que no tenga necesidades, todas tienen falencias, unas más, otras menos.

La infraestructura es elemental, no es posible empezar las clases si no esta garantizado el suministro del agua, el gas o si hay techos que se cayeron. El otro tema, no menor, por supuesto, es el nivel de actualización en el equipamiento. Hay escuelas que han recibido partidas no muy lejanas en el tiempo, compraron lo proyectado, son poquitas provincias. Tucumán es una.

Ese relevamiento actualizado se transformará en una presentación formal ante la Secretaría de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El objetivo es pelear las partidas presupuestarias que manejan por fuera de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional (ETP) para resolver los problemas más urgentes.

Es un desafío, a los funcionarios hay que hacerles entender la realidad y que visualicen el problema. Deben comprender que no habrá un solo día de clases si no tenemos resuelto esta situación. Es necesario empezar a desandar un camino de intentar partidas extrapresupuestarias, no tenemos más el financiamiento por ley.

Nos toca pedir -mendigar- esas partidas. Podemos decretar 200 días de paro y no resuelvo el problema. No pasa por ahí. Los alumnos deben tener clases como corresponde en escuelas equipadas como debe ser para formar los técnicos que el país necesita.

LOA: ¿Este conflicto no se resuelve con paros?

SG: Entiendo que no vamos a resolver la cuestión de fondo con medidas de fuerza. Hay mucha bronca y claramente te dan ganas de protestar. Pero el primer objetivo son los estudiantes. Las escuelas deben formar técnicos.

Se usará todas las herramientas. Mendigaremos lo que haya que mendigar y pelearemos por lo que haya que pelear siempre pensando que primero están los alumnos.

LOA: ¿Qué tipo de partidas extrapresupuestarias son las que pueden solicitar?

SG: Disponen de fondos que son acordadas directamente con el Ministerio de Economía. Esto fue expresado por el propio secretario Carlos Torrendell, alcanzan la suma de 40. 000 millones de pesos.

Para nosotros es muy poquito, si lo comparo con lo que nos correspondería por ley. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, ahora planificamos cómo abordamos este desastre. Y a esas partidas es a las que a las que deberíamos recurrir en concordancia con el INET.

El INET tiene la Mesa Federal donde van todos y cada uno de los referentes de cada provincia vinculados directamente a la educación técnica. Participan funcionarios designados por las provincias y son los que más saben o que más deberían saber de cada jurisdicción. En este espacio queremos discutir el relevamiento que realizaremos y trabajar para que el Ministerio de Economía libere los fondos. Ojalá se produzca el milagro.

LOA: ¿Planifican tender puentes con los gobernadores?

SG: Sí o sí tenemos que tender esos puentes. Los gobernadores tampoco es que están sobrados de fondos, pero cuando inicien las clases y los conflictos se multipliquen ahí es dónde vamos a apuntar.

Ellos no dieron las instrucciones precisas a sus senadores y estas son las consecuencias. Los resolvemos con un espacio federal compartido con responsabilidades de nación y provincia, sino no vamos a poder hacer absolutamente nada.

LOA: ¿Consideran que hay intención de atender realmente las necesidades que tiene la Educación Técnica en Argentina?

SG: No. No lo creo. No lo creo. Si así fuera, hubieran peleado en el tratamiento del Presupuesto y al artículo 30 le hubieran dado el valor que tiene en el Senado. Pero Diputados también lo pasó por arriba porque se enfocaron exclusivamente en el presupuesto de las universidades.

Está bárbaro que las universidades peleen por su presupuesto y lo tengan. Sería buenísimo que se separe del Presupuesto de Educación y el de la universidad sea exclusivo de ellos. Pero, ¿quién va a ir a la universidad si no hay una escuela media formando a los estudiantes?.

Los gobernadores se equivocaron, no miraron en profundidad el tema y las consecuencias van a ser al inicio de clase cuando una escuela que se esté cayendo pedazos no pueda ni siquiera albergar al pibe. Ojalá no me equivoque, pero claramente no lo pensaron.

Hubo senadores que sí hablaron pero no a todos les importó. No es porque sean tercos o necios, sucedió que solo tuvieron en cuenta el pedido del gobernador al que responden y nada más. Cumplieron con lo que los mandaron a hacer.

LOA: Los fondos que se perdieron, además de mejorar la infraestructura ¿para qué mas servía?

SG: Permitía elaborar un proyecto de mejora jurisdiccional y el 98% estaban enfocados en infraestructura.

Pero también se financiaba equipamiento, pero no solamente una mochila para el taller para el laboratorio de química o de informática. Hablamos de comprar un torno de control numérico, de equipar en robótica con lo último. Eso es lo que perdemos.

Ya no vamos a soñar con que una escuela con mucha responsabilidad buscó los presupuestos, equipó y armó un laboratorio. En las escuelas ya se saben que no es posible preparar un plan de mejora y presupuestarlo para que luego sea seleccionado o no. Esto ya no está más, ahí está el nudo de la cuestión.

De última, a la escuela que se le está cayendo el techo, el intendente o el gobernador posiblemente le de una ayuda y se solucionen esos problemas. Ahora, no la van a equipar y ahí está nuestro gran problema. Esto tiene que ver con la formación de técnicos de calidad y no de cartón, ¿qué le vamos a proveer a Vaca Muerta o a la minería?.

LOA: ¿Hay diálogo con la Secretaría de Educación?

SG: Sí, tenemos diálogo. Pero hay otra cuestión, la Secretaría de Educación dependen del Ministerio de Capital Humano, organismo que es el que debe sellar los acuerdos que alcancemos con Educación.