El papa León XIV recibió al músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, en el marco de la gira europea que el artista realiza por Italia, Alemania y el Reino Unido. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico, en Roma, antes del concierto que el cantautor ofrecerá este jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport.

La audiencia, que se desarrolló en un clima distendido, incluyó saludos y una conversación informal. Durante el encuentro, León XIV le regaló un rosario a Dylan, mientras que el músico le obsequió un ejemplar de Chronicles – Volume 1, su autobiografía publicada en distintos países.

La visita fue informada por Vatican News, que explicó que el encuentro estuvo motivado, entre otras razones, por la referencia que el Pontífice había realizado a una composición del artista en el prólogo de un libro dedicado al desarme y la paz.

Por qué el papa León XIV citó una canción de Bob Dylan

El vínculo entre León XIV y la obra de Bob Dylan tiene como antecedente julio pasado, cuando el Papa escribió el prefacio del libro “Desarmado y desarmante. La paz es un regalo” publicado por la Librería Editora Vaticana (LEV) y editado por el periodista Alessandro Banfi.

Bob Dylan conversó con el Papa León XIV en el Vaticano. – – IPA via ZUMA Press DPA

En ese texto, el Pontífice recurrió a unos versos de Dylan para expresar una advertencia sobre el rearme global y los riesgos de la energía nuclear. La frase elegida fue: “Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula”.

Los versos pertenecen a “Go Away You Bomb”, una canción de protesta que el músico escribió en 1963, en plena Guerra Fría, y que estaba dirigida simbólicamente a la bomba atómica.

Se trata de una composición poco conocida dentro de la extensa trayectoria del artista. La canción nunca fue grabada ni publicada oficialmente en sus álbumes, y su escrito original permaneció inédito hasta que fue redescubierto en 2013.

El documento mecanografiado original de “Go Away You Bomb”, la canción de protesta que Bob Dylan escribió en 1963, en plena Guerra Fría.

La elección de esos versos por parte de León XIV permitió recuperar una obra poco difundida de Dylan y poner en primer plano el mensaje antibélico presente en parte de su producción artística.

La gira de Bob Dylan por Italia

Bob Dylan se encuentra realizando el tramo europeo de su gira Light of Autumn Tour 2026, que contempla presentaciones en Italia, Alemania y el Reino Unido.

En Roma, el artista tiene previsto presentarse este jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport. Luego continuará con una serie de conciertos en otras ciudades italianas, entre ellas Milán y Bolonia.

Estas presentaciones también se destacan por una particularidad: en ambas ciudades se aplica la prohibición de grabar los espectáculos con teléfonos inteligentes, una medida que forma parte de las condiciones de algunos de sus conciertos.

La otra visita de Bob Dylan al Vaticano: su encuentro con Juan Pablo II en 1997

No es la primera vez que Bob Dylan protagoniza un encuentro con un Papa. En 1997, el músico participó del XXIII Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, donde actuó junto a otros artistas ante Juan Pablo II y una multitud estimada en aproximadamente 300.000 jóvenes.

En aquella oportunidad, Dylan interpretó tres de sus canciones más reconocidas, entre ellas Knockin’ on Heaven’s Door. Después de su presentación, se quitó el sombrero de vaquero, subió los escalones del escenario papal y saludó personalmente a Karol Wojtyla, con quien intercambió un apretón de manos y algunas palabras.

El episodio también quedó marcado por el discurso que Juan Pablo II dirigió a los jóvenes. Durante su intervención, el Papa citó explícitamente un verso de Blowin’ in the Wind, una de las canciones emblemáticas de Dylan: “Me preguntas: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de poder ser llamado hombre?”.

Bob Dylan saludando al Papa Juan Pablo Segundo en 1997

A continuación, el Pontífice respondió a la pregunta planteada en la canción: “Solo uno. Solo hay un camino para el hombre, y ese es el camino de Jesucristo”.

Casi tres décadas después de aquel encuentro en Bolonia, Bob Dylan volvió a compartir un momento con un jefe de la Iglesia católica. Esta vez, en el Vaticano, su música volvió a funcionar como punto de encuentro entre el arte, la reflexión sobre la paz y el mensaje religioso.

Visita de León XIV en Argentina

La reunión con Dylan se dio justo en la previa del viaje a la Argentina que hará León XIV este fin de semana, en lo que será su primera visita oficial. El domingo aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery y mantendrá una agenda cargada de actividades institucionales, que incluye encuentros con el presidente de la Nación, representantes de la sociedad civil y referentes religiosos.

Entre el 8 y el 11 de noviembre, el Papa celebrará misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, participará de encuentros con trabajadores, jóvenes y líderes de distintas confesiones, además de recorrer el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires antes de partir hacia Lima.

La agenda completa del papa León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre | Buenos Aires

16:30 | Llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17:00 | Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).

17:20 | Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50 | Encuentro con el presidente de la Nación en la Casa Rosada.

18:30 | Reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre | Buenos Aires

09:15 | Visita al personal y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30 | Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

16:10 | Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30 | Reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45 | Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45 | Cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre | Córdoba y Buenos Aires

07:30 | Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00 | Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00 | Santa Misa en el predio de FAdeA.

15:15 | Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

16:55 | Regreso en avión a Buenos Aires.

18:10 | Llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15 | Encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre | Buenos Aires y Luján

08:00 | Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10:00 | Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13:30 | Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

14:00 | Salida hacia Lima.