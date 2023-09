Después de varias semanas de conversaciones entre el búnker de la campaña nacional en Buenos Aires con cada uno de los jefes provinciales, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo cara a cara este viernes por la noche con los gobernadores del norte. El anfitrión, el tucumano Juan Manzur, sirvió empanadas y tamales a sus invitados para “hacer autocrítica sobre los resultados electorales de las PASO”. Grupo Crónica pudo reconstruir los detalles del encuentro a puertas cerradas donde se trazó el camino para poner en jaque al oponente Javier Milei y “darla vuelta en octubre”.

Massa, su compañero de fórmula, Agustín Rossi; el jefe de campaña y candidato a senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro; los dos integrantes claves del armado de la estrategia, Malena Galmarini y Juan Manuel Olmos; se sentaron en la mesa principal junto al diputado Máximo Kirchner y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Escucharon a los jefes provinciales del norte “reconocer lo que se hizo mal” para que en las PASO el candidato de La Libertad Avanza ganara cómodamente en bastiones históricos del peronismo. En Salta, obtuvo el 49,4% y Unión por la Patria, 24,1%; en Tucumán y La Rioja ganó pero con menor diferencia.

Los gobernadores confían que esos números se pueden “dar vuelta” pero sobre Milei reconocieron varias fallas tácticas, tal como ya se las habían señalado en Buenos Aires: “No lo vimos venir”. “No tenía un afiche”. “Cuando vimos los números nos preguntamos por dónde se metió”. “Nos faltó movilización y hablar con la gente”. “Pensábamos que con la inercia de las provinciales alcanzaba para ganar la nacional”.

Massa, gobernadores, asado

En la cumbre que tuvo lugar en la casa de Manzur ubicada en el barrio Yerba Buena, asado mediante, tomaron la palabra ante el grupo completo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Manzur, Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis). En ese orden se plantearon las diversas lecturas sobre las PASO y la necesidad de mirar hacia octubre. Massa habló en último lugar y hubo aplausos.

Sergio Massa a pleno con los gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán.

La consigna adoptada por todos los presentes de asumirse como la nueva generación del peronismo sobrevoló el encuentro. El consenso sobre la unidad bajo el liderazgo de Massa, definido. La comida arrancó a las 21 del viernes y culminó a la medianoche. Nadie nombró al presidente, Alberto Fernández, ni a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los gobernadores agradeció con ímpetu que Massa en su rol de ministro – candidato “le haya pedido perdón a la gente” por los errores cometidos en este gobierno. “La sociedad está enojada y con razón, valoramos que te hayas disculpado públicamente”, le remarcó.

Dos decisiones se tomaron para el Norte Grande como consecuencia del cónclave peronista: Se pondrá en acción a la militancia puerta por puerta para contar que si gana Milei las provincias se volverán “inviables”, para marcar que “no se puede gobernar con un tipo que tiene estabilidad emocional”. A su vez, se va a reforzar el trabajo proselitistas en redes sociales donde entienden que los mensajes de Milei llegaron a una parte del electorado peronista. “Vamos a salir a dar respuesta a las propuestas económicas”, definieron.

Esta tarde, desde el teatro Mercedes Sosa, ante toda la dirigencia, Manzur sumó la tercera: “Declaro al peronismo en estado de alerta y movilización hasta que Sergio Massa sea el Presidente de la Nación”

Qué le dijo Sergio Massa a los gobernadores en Tucumán

Cuando Massa tomó la palabra abordó la cuestión de los errores. “Me he equivocado muchas veces y ese aprendizaje me permite entender mejor hoy que cuando estamos unidos podemos ganarle a expresiones minoritarias que tienen capacidad de presión”. Ejemplificó con lo que considera “un error importante” de los últimos años y es “no haber sabido explicar lo que pasó con el Fondo Monetario Intencionalidad (FMI). Es fundamental transmitir que si no resolvemos ese tema no podemos resolver el futuro”.

Massa se puso a disposición de los jefes provinciales y marcó que “es cierto que hay uno que lidera pero sólo si tiene la capacidad de construir un ámbito de participación colectiva”.

“Cada provincia tiene una realidad”, reconoció Massa y estableció que “donde ganamos hay que fortalecer y donde perdimos hay que darla vuelta”. “Los invito a que construyamos entre todos -siguió- porque el triunfo no se construye desde la Nación sino desde cada una de las provincias”. “Les pido que me ayuden, que me acompañen, que trabajemos juntos, sé que si eso pasa el 10 de diciembre vamos a estar construyendo el futuro de la Argentina”, cerró.

Participaron también de la cena Oscar Ahuad (Misiones), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), y Gustavo Sáenz (Salta).

El jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Germán Martínez, y el jefe del Senado, José Mayans, estuvieron presentes, también los ministros Jorge Taiana (Defensa), Matías Lammens (Turismo y Deporte), Jaime Perczyk (Educación) y Raquel Olmos (Trabajo).

Por la CGT se sentaron Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez (estatales – UPCN). Por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) su titular, Hugo Yasky. Y por las organizaciones sociales Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y Daniel Menéndez de Barrios de Pie.

