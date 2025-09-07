Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, junto con la candidata a senadora por la Primera Sección Electoral, Malena Galmarini, emitieron su voto pasadas las 12 del mediodía.

“No quiero violar la veda. Sí creo que que hoy la provincia de Buenos Aires va a mostrar que recorre un camino que en el 23 también lo recorrió. El 23 ganamos la Paso, ganamos la primera vuelta y ganamos la segunda vuelta. Y bueno, ese es un camino ya recorrido”, afirmó Massa en diálogo con la prensa.

Por otra parte, el exministro destacó también un gesto de Axel Kicillof, al que definió como una señal de generosidad ya que pudieron “ponerse de acuerdo”, refiriéndose al armado de las listas. Además, remarcó la importancia política del comicio: “Para el oficialismo es demostrar que tiene un programa de gobierno, y para la oposición es la oportunidad de demostrar que tiene otro modelo de país”.

Por último, admitió su expectativa frente al desenlace: “Estoy esperando con ansiedad los resultados”.

Leé más notas de La Opinión Austral