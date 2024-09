Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como había adelantado La Opinión Austral, en la onceava sesión ordinaria tomaba estado parlamentario el proyecto de ley que propone un esquema de subsidios a usuarios por los tarifazos de gas. “El bloque oficialista pidió la reserva de esta iniciativa únicamente con el objeto de enviarla al archivo, sólo para generar impacto en sus medios amigos”, manifestó el jefe de la bancada de Unión por la Patria y autor de la iniciativa, Eloy Echazú.

“En el recinto dejaron muy en claro sus intenciones, toda vez que indicaron que se trataba de una medida irresponsable que no aplicaba al Gobierno provincial; por eso mocionamos que sea enviado a las comisiones para enriquecerlo y que las firmas que aportan los miles de vecinos no queden en la nada misma, como la vez anterior donde las entregamos al Gobierno para un amparo y luego se olvidaron de los plazos, provocando que el recurso cayera y abriera la puerta a las facturaciones excesivas de las empresas en perjuicio de los usuarios”, dijo y recordó que “el mismo titular de Distrigas en una audiencia pública, se mostró de acuerdo con el tarifazo después de la época invernal, pero eso no lo dicen, parece que tienen memoria selectiva“.

“Nosotros no buscamos oportunismo ni rédito político, simplemente podemos ver que los artilugios del bloque oficialista siempre van en contra de los santacruceños. Este es un Gobierno de pocos porque cuando se habla seriamente de las cosas que le importan a la gente, ellos mandan a archivo todo tipo de iniciativas“, indicó.