En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que el viernes 5 de diciembre podría ser declarado feriado o día no laborable con el objetivo de generar un nuevo fin de semana largo de cuatro días, aprovechando el feriado del lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

La información fue difundida inicialmente por la agencia Noticias Argentinas (NA), que incluso habló de una medida ya firmada por el presidente Javier Milei, en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último fin de semana largo de noviembre.

Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por La Opinión Austral señalaron que no existe, hasta el momento, ningún decreto publicado ni comunicación formal que confirme la incorporación de ese feriado extra. Pero tampoco cerraron la posibilidad de que eso vaya a suceder y la información no fue desmentida de manera categórica.

Este escenario dejó abierta la puerta a la especulación, especialmente en sectores turísticos y comerciales que ya comienzan a planificar diciembre como uno de los meses más fuertes en movimiento interno.

El antecedente de noviembre y el impacto económico del turismo

La versión difundida por NA se apoya en el informe presentado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) luego del feriado extendido por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebró entre el 21 y el 24 de noviembre.

Según ese relevamiento, se movilizaron 1,64 millones de turistas, lo que representó un incremento del 21% respecto al año anterior, y el gasto total alcanzó los $355.789 millones, con una suba real del 34%. La estadía promedio fue de 2,3 noches, también superior a la de 2024.

Para CAME, el factor determinante fue el esquema de cuatro días, que permitió ampliar la demanda y extender las estadías, generando un efecto dinamizador en las economías regionales y en miles de pymes vinculadas al turismo. La entidad empresaria precisó que los destinos con mayor movimiento en la Patagonia fueron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

En base a esos números, distintas versiones señalaron que el Gobierno buscaría replicar el formato, transformando el viernes 5 en día no laborable, generando así un descanso extendido desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre.

Qué dice el calendario oficial de feriados

Lo que sí está confirmado por la legislación vigente es que el lunes 8 de diciembre es feriado inamovible, de acuerdo con la Ley 27.399, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Al caer lunes, genera automáticamente un fin de semana largo de tres días.

Además, el calendario de feriados 2025 ya había definido previamente los tres feriados turísticos del año (mayo, agosto y noviembre), por lo que diciembre no contaba originalmente con feriados puente.

Por el momento, el próximo feriado oficial posterior será el 25 de diciembre, Navidad, que este año caerá jueves y no generará fin de semana largo.

Para Santa Cruz, además, se suma el feriado provincial del 7 de diciembre en conmemoración a los obreros fallecidos en las denominadas “Huelgas Patagónicas” sucedidas en territorio santacruceño. Sin embargo, este año, la fecha cae domingo por lo que no tendrá impacto real en el turismo y comercio.

Tradición, turismo y expectativas sociales

Más allá de lo estrictamente institucional, diciembre es un mes clave para el turismo interno. El feriado del 8 no solo tiene una raíz religiosa profunda, sino que en Argentina adquirió un fuerte simbolismo cultural: es la fecha elegida tradicionalmente para armar el árbol de Navidad y dar inicio al clima festivo. En Río Gallegos, además, se realiza la Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, que convoca a muchos habitantes locales y de la región.

La posibilidad de sumar un día no laborable adicional despierta expectativas tanto en trabajadores como en empresarios turísticos, que ven en cada fin de semana largo una oportunidad de recuperación económica en un contexto aún marcado por la cautela en el consumo.

Por ahora, sin confirmación oficial

Mientras crece la expectativa y se multiplican las consultas, lo cierto es que no existe hasta el momento ningún anuncio formal ni decreto que confirme el feriado extra del 5 de diciembre. La situación permanece en un terreno ambiguo: no confirmada, pero tampoco descartada.

