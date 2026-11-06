El VIII Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, bajo el lema “Argentina Global Energy: la carrera global por el capital y la infraestructura”, reunió a más de 160 asistentes, entre funcionarios y ejecutivos del sector energético, quienes debatieron las condiciones necesarias para atraer inversiones. Los ejes principales del encuentro fueron la expansión de la capacidad de transporte energético y la previsibilidad regulatoria nacional.

Martín Genesio, presidente de LIDE Energía y CEO de AES Argentina, destacó que el superávit energético supera los USD 9.400 millones en lo que va del año y lo vinculó a las acertadas decisiones de inversión e infraestructura. Asimismo, sostuvo que para captar financiamiento internacional, la Argentina necesita reglas claras y consistentes que permitan evaluar los riesgos a largo plazo.

La asistencia de emrpesarios al evento energético. FOTO: LIDE ARGENTINA

Desregulación y cambio de paradigma

En este marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, instó a las empresas energéticas a “cambiar el chip” y dejar de considerar al Estado como el eje de sus decisiones.

“Las desregulaciones que necesitamos hacer no las vamos a descubrir desde un escritorio. Nos las van a tener que proponer ustedes, desde el sector”, afirmó el funcionario, al tiempo que convocó a las compañías a impulsar propuestas y coordinar inversiones: “Nuestro mayor logro será el día en que no sea necesario invitar a un funcionario público a sus encuentros, porque el debate esté enfocado exclusivamente en sus negocios y en cómo coordinar inversiones en libertad”.

Por su parte, Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, sostuvo que el próximo año será decisivo para consolidar un “cambio de época”. Ubicó a la energía entre los cuatro ejes del desarrollo de la economía nacional —junto al agro, la minería y la economía del conocimiento— y anticipó que la “economía azul” y el potencial del mar argentino serán la quinta turbina de crecimiento a mediano plazo.

Martín Genesio, Presidente y CEO de AES Argentina, en la apertura del evento. FOTO: LIDE ARGENTINA

El transporte eléctrico como condición para competir

Fernando Bonnet (CEO de Central Puerto), Pablo Tarca (director general de Transener) y Daniel Marx (presidente de Edenor) coincidieron en que la normalización del mercado eléctrico requiere señales de precios claras y un marco regulatorio previsible.

En el panel moderado por Nadia Sager, CEO y fundadora de GEINSA, los ejecutivos advirtieron que la falta de capacidad de transmisión limita la competencia y el despacho eficiente de la energía. Plantearon que la desregulación debe acompañarse con una ampliación urgente de la red de transporte y señalaron que los cambios frecuentes en la regulación de corto plazo encarecen el financiamiento, destacando la necesidad de avanzar gradualmente hacia un mercado con mayor participación de contratos privados.

Vaca Muerta y el desafío del GNL

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, destacó la competitividad del recurso durante una conversación con Rodolfo de Felipe.

“Vaca Muerta, geológicamente, no tiene nada que envidiarle a la de Estados Unidos. La productividad compensa las diferencias de escala y nos hace altamente competitivos”, sostuvo Markous, añadiendo que aprovechar la oportunidad de la transición energética exige infraestructura y colaboración empresarial.

La ampliación del transporte también fue el eje central en el panel de gas y gas natural licuado (GNL), integrado por Oscar Sardi (CEO de TGS), Horacio Pizarro (director general de TGN) y Sergio Martín Mengoni (CEO de TotalEnergies). En el debate moderado por Candela Macchi (Moody’s Investors Service), los ejecutivos coincidieron en que la previsibilidad a largo plazo es una condición indispensable para sostener las inversiones internacionales y consolidar al país como proveedor energético.

Los senadores Flavia Royón y Pablo Cervi, presidenta y secretario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. FOTOS: LIDE ARGENTINA

Reformas tributarias y acuerdos políticos

Los senadores Flavia Royón y Pablo Cervi, presidenta y secretario de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, respectivamente, coincidieron en la necesidad de planificar la infraestructura y avanzar con reformas fiscales. El panel fue moderado por la periodista Sofía Diamante.

Royón destacó el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el aporte de Vaca Muerta a la generación de divisas, solicitando acuerdos políticos que permitan sostener una reforma tributaria y de coparticipación. Por su parte, Cervi propuso destinar recursos de la actividad a infraestructura básica y reducir la carga fiscal para favorecer el desarrollo de proveedores locales.

A su turno, Hernán Mandará, socio de Impuestos de KPMG, subrayó que la competitividad tributaria y la estabilidad fiscal inciden de manera directa en el acceso al financiamiento internacional y en la radicación de proyectos.

Premios LIDE Energía 2026

La jornada incluyó la entrega de los Premios LIDE Energía 2026, una distinción a las empresas y personalidades destacadas de la industria:

Premio LIDE en Inversión y Desarrollo Energético : Pampa Energía , por su sostenido plan de crecimiento e infraestructura . Recibió la distinción su CEO, Gustavo Mariani .

: , por su sostenido plan de e . Recibió la distinción su CEO, . Premio LIDE en Innovación Tecnológica y Modernización del Shale : Halliburton , por la introducción del primer set de fractura totalmente eléctrico de la región. Recibió el galardón su gerente general, Héctor Gutiérrez .

: , por la introducción del primer de la región. Recibió el galardón su gerente general, . Premio LIDE a la Trayectoria Energética: Ingeniero Oscar Sardi, en reconocimiento a sus más de 40 años de labor, liderazgo y contribución al desarrollo de la infraestructura del gas en la Argentina.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Rodolfo de Felipe y Martín Genesio. En su análisis final, Genesio compartió una reflexión optimista sobre el porvenir de la industria: “Para desarrollar un sector exitoso no solo se necesitan reglas claras, continuidad o inversiones, sino que también se necesita hacer todo eso con optimismo. Dejemos de pensar en qué pasa en la próxima elección, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo hoy”.

Para LIDE Argentina, esta octava edición del fórum representa un hito fundamental en la consolidación de la “Agenda País”, una iniciativa orientada a promover debates estratégicos sobre los vectores clave del crecimiento nacional.