Se lleva adelante el Plenario de Ambiente y Minería de la Cámara de Senadores para tratar los cambios en la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El invitado a debatir con los legisladores fue el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. En primer lugar, brindó una serie de explicaciones hacia dónde se encamina la normativa que deberá ser votada en ambas cámaras. Luego se habilitó las preguntas a los legisladores y Lucero terminó en un tensol cruce con el santacruceño José María Carambia.

“Hay un artículo que me genera incertidumbre“, dijo el legislador del bloque “Moveré Por Santa Cruz” “En la ley anterior es claro lo que está prohibido, el artículo seis lo detalla”. En cambio, “en la nueva redacción que propone el ejecutivo prohíbe las actividades que puedan alterar delmodo relevante su condición. Habla de los ambientes glaciares y periglaciares“, dijo.

Disparó que a su entendimiento personal, “se genera incertidumbre en lo que es relevante, depende de la interpretación de cada persona“; “aquí encubiertamente se habilitan acciones para afectar a los glaciares. Se debería diferenciar lo glaciar de lo periglaciar“.

Seguidamente, acotó que las interpretaciones en esa futura norma “cada provincia definirá si se altera o no aquellos ambientes y terminará habilitando actividades como exploraciones mineras o hidrocarburíferas. Queda a libre interpretación de cada funcionario en las provincias”.

Carambia devuelve el micrófono de pié para emprender su salida del Plenario.

El planteo fue respondido por Luis Lucero: “El artículo sexto termina con el párrafo señalando que las autoridades competentes tendrán a su cargo determinar mediante el impacto ambiental qué actividades implican alteraciones relevante y como consecuencia no puede ser autorizada”.

El diálogo avanzó y Carambia -interrumpiendo a Lucero- insistió que de esa manera “autorizaban acciones encubiertas“.

Frente a esto, el Secretario de Minería dijo “no es encubierto, para entender la ley hay que leerla entera“.

A lo que el santacruceño volvió a reclamar que “se tratab de una autorización encubierta, nos toman de tontos, leí la normativa completa. Soy abogado. No me venga a decir que la minería cumple con todas las norma ambientales por que hasta compran los campos para no ir a dejarnos inspeccionar”.

El debate siguió. Carambia sostuvo que no está en contra de la actividad. “Estoy en cdesacuerdo con lo que pagan, lloran demasiado y pagan muy poco. Pagamos más una pyme común, sobre todo en regalías”.

Provincias

“Esta norma queda a la libre interpretación de los funcionarios provinciales que tendrá la potestad de decir si se altera o no, para mi hay que definir lo glaciar y lo periglaciar. En lo glaciar respetar la ley anterior y en lo periglaciar redefinir este concepto de libre interpretación”.

Por su parte, Lucero sostuvo que “el artículo primero define qué es objeto de la protección, la ley vigente protege el glaciar y el ambiente periglaciar per se. Esto es una reserva estratégica de recursos hídricos y la ciencia no dice eso, no dice que todo sea una reserva estratégica“.

Continuó con el argumento: “Si esa función hídrica en ese glaciar, en esa cuenca, en esa provincia se cumple o no, será la autoridad con estudios que lo va a determinar“.

Carambia, insistió en que los cambios propuestos son ambiguos. “Hay que diferencia la protección del ambiente glaciar del periglaciar“.

En este cruce, Lucero consultó si quiere “prohibir aunque no importe el aporte hídrico a la cuenca”. La respuesta del legislador fue: “Si pagan más regalías podríamos negociar. Pagan muy poco de regalías. Con eso le damos una herramienta a los gobiernos provinciales para generar más recursos“.

Lucero, rechazó la postura entre risas y le preguntó si “sólo se trata de un tema de plata“.

Lejos de calmar el debate, Carambia insistió que la norma promueve actividades encubiertas. “No quiero que la voluntad de legislador sea que se puedan hacer cualquier actividad en los Glaciares”.

Luego de poner paños fríos, el cruce se encendió nuevamente. El exintendente de Las heras retomó su exposición: “No estoy en contra de las decisiones que tomen las provincias, estoy en contra de cómo está escrito el artículo que habla de actividades prohibidas y para mi se autoriza de forma encubierta“.

“No digás cosas que yo no dije. Usted no puede contestar. Sigan robándose todo con la minería“, dijo Carambia y se fue del Plenario.

Ya fuera de micrófono, el santacruceño gritó que “tienen mayoría, firman y sale todo. No necesitan mi voto”.