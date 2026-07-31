Este jueves, una joven de 19 años, prima del exconcursante de Gran Hermano Argentina 2022, Thiago Medina, formalizó una denuncia penal en su contra por el delito de abuso sexual.

La víctima se dirigió, por sus propios medios, al Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) situado en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Ante las autoridades, la joven detalló el acusado irrumpió en la habitación donde ella descansaba y la abordó, realizándole tocamiento inapropiados por debajo de su ropa.

Según informó “Infobae”, fuentes policiales detallaron que, los hechos denunciados, habrían ocurrido cuando la denunciante tenía 12 años, en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, de esa localidad del partido de La Matanza; mientras que el acusado, hoy de 23 años, tenía, en ese entonces, 17.

A pesar de haber impulsado legalmente la causa para que la Justicia investigue lo sucedido, las fuentes indicaron que, por el momento, la damnificada optó por no requerir medidas restrictivas ni cautelares hacia el imputado.

El expediente judicial fue derivado a la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Volpicina, al tiempo que se dispuso el acompañamiento y la intervención institucional de la Secretaría de la Mujer de La Matanza.

El crudo relato de la presunta víctima antes de la denuncia contra Thiago Medina

“Fue una noche en la que, Thiago, se quedó a dormir en mi casa; él estaba jugando con mi hermano a los videojuegos y yo, en mi pieza, mirando tele; en ese momento, él vino y se acostó conmigo; ahí, pasó todo; él me dijo que ‘no le contara a nadie porque se iba a armar lío'”, expresó la joven en diálogo con el periodista Mati Gonz.

De acuerdo con su testimonio, el silencio se extendió durante dos años debido a la falta de contención inicial en su entorno. “Me animé a contárselo a mi familia cuando tenía 15 años; con mi familia, fuimos a la casa de Thiago a contárselo a su familia; ellos se encargaron de divulgar, por todos lados, que era una mentira”, indicó la denunciante.

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