La Asociación del Fútbol Argentino presentó este mediodía, en el tercer piso de la calle Viamonte, una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur. El acto fue conducido por Juan Cruz Sanz (Consejo Federal y presidente de Bancruz) y tuvo la palabra del secretario general del organismo, Javier Treuque, quien agradeció el trabajo de las ligas y dirigentes del Interior. “Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la posibilidad que nos dan de poder llevar a cabo este importante torneo, representando a las provincias de nuestro querido país con más de 230 clubes“, señaló. También remarcó que “no se trata de un torneo menor” y que la integración regional es una de las claves del crecimiento.

La presentacin incluyó datos duros: participarán 332 equipos de 23 provincias, surgidos de más de 320 ligas; habrá siete instancias entre grupos y eliminación directa y un estimado de 2.300 partidos. La organización proyecta más de 13.000 futbolistas amateurs, 3.000 integrantes de cuerpos técnicos y staff, alrededor de 500 árbitros por fecha y un impacto económico superior a $10.500 millones entre viajes, arbitrajes, hospedajes y recaudaciones. En el acto también hablaron Ricardo Sastre (presidente de Deportivo Madryn), el directivo Mario Echevarría, el exárbitro Sergio Pezzotta y Agustín Rodríguez (Grupo AMEDIA), quien explicó la estrategia de comunicación para 2026.

En ese marco, la Patagonia confirmó zonas y calendario. Para Río Gallegos habrá doble zona con presencia santacruceña. En la Zona 3 competirán Bancruz, Boxing Club, Escorpión FC (los tres de Río Gallegos) y Deportivo Esperanza (El Calafate). La Zona 4 tendrá a UPP (Río Gallegos), Deportivo Nocheros (Las Heras), Atlético Puerto San Julián e Independiente (Puerto Santa Cruz). Las primeras seis fechas quedaron fijadas entre el 19 de octubre y el 23 de noviembre, con la segunda jornada prevista para el 23 o 24 de octubre.

Cómo jugarán los equipos de Río Gallegos (fechas 1 a 6)

Zona 3 (Río Gallegos–El Calafate)

1ª fecha – 19/10: Boxing vs Escorpión | Esperanza vs Bancruz

2ª fecha – 23/10 o 24/10: Bancruz vs Boxing | Escorpión vs Esperanza

3ª fecha – 02/11: Boxing vs Esperanza | Bancruz vs Escorpión

4ª fecha – 09/11: Escorpión vs Boxing | Bancruz vs Esperanza

5ª fecha – 16/11: Boxing vs Bancruz | Esperanza vs Escorpión

6ª fecha – 23/11: Esperanza vs Boxing | Escorpión vs Bancruz.

Zona 4

1ª fecha – 19/10: Independiente (PSC) vs Atlético San Julián | Nocheros vs UPP

2ª fecha – 23/10 o 24/10: UPP vs Independiente (PSC) | Atlético San Julián vs Nocheros

3ª fecha – 02/11: Independiente (PSC) vs Nocheros | UPP vs Atlético San Julián

4ª fecha – 09/11: Atlético San Julián vs Independiente (PSC) | UPP vs Nocheros

5ª fecha – 16/11: Independiente (PSC) vs UPP | Nocheros vs Atlético San Julián

6ª fecha – 23/11: Nocheros vs Independiente (PSC) | Atlético San Julián vs UPP.

La hoja de ruta inicial permite leer dos claves: el cruce entre los tres equipos de la capital provincial en la Zona 3 —con viajes cortos y estadios conocidos— y un grupo variado en la Zona 4 que exigirá a UPP administrar esfuerzos entre salidas a Las Heras y la costa santacruceña. En ambos casos, el cierre del 23 de noviembre perfila definiciones con calculadora en mano.

Comodoro y el Valle: Newbery, CAI y el debut de Empleados de Comercio

La Zona 11 reunió a Jorge Newbery y CAI de Comodoro Rivadavia con Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew. El calendario marca un arranque fuerte en La Madriguera con el clásico comodorense en la 1ª fecha (19/10), mientras que el conjunto trelewense debuta como visitante ante Camioneros. La programación continuará con cruces entre semana el 23/10 o 24/10, y jornadas el 02/11, 09/11, 16/11 y 23/11, bajo formato de todos contra todos a ida y vuelta.

La CAI presentó un refuerzo de jerarquía de cara al arranque.

Para Empleados, que juega su primer Regional, la dirigencia apostó por cinco incorporaciones de jerarquía: Guido Morón, Ignacio Terán y Enzo Galabert (provenientes de Germinal), Damián Álvarez (Independiente de Trelew) y Joaquín Estrada (Maronese). El DT Andrés Iglesias sostuvo la base que compitió en la Liga del Valle y buscó volumen de juego por bandas y pelota parada con apellidos conocidos en el fútbol patagónico. La conformación del grupo, con viajes cortos entre Comodoro y Caleta Olivia y un tramo más extenso hacia Trelew, condicionó logística y rotaciones.

En paralelo, se aclaró el escenario del “Globo”: Huracán (CR) no participa de este Regional por decisión institucional, mientras que el Huracán que sumó al nigeriano Solomon Egbere fue Huracán de Trelew, que oficializó la llegada del volante ofensivo (categoría 2006) procedente de Sarmiento de Junín.

Caleta Olivia: Camioneros, título reciente y un refuerzo con recorrido

Camioneros de Caleta Olivia llegó al Regional con envión anímico: se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 “Rolando Quintero” de la Liga Norte de Santa Cruz, al vencer a Marcelo Rosales en el estadio municipal Juan Domingo Perón. El título se celebró como un hito para un proyecto joven que sostuvo identidad competitiva durante el año y que transformó ese impulso en una plataforma para encarar la fase zonal frente a rivales de peso. La conquista se interpretó como respaldo al trabajo del cuerpo técnico y del plantel, y como un indicador de resiliencia para sostener partidos cerrados en casa.

Camioneros llega con un título bajo el brazo.

De cara al Regional, el club sumó como refuerzo a Gabriel James (ex Atlanta) y mantuvo el esqueleto del equipo. La apuesta apuntó a agregar experiencia sin romper la química del vestuario. El debut quedó pautado como local ante Empleados de Comercio de Trelew en la 1ª fecha (19/10), un examen inmediato para medir intensidad y efectividad en ambas áreas. La Zona 11 exigirá consistencia fuera de casa y lectura fina de los tiempos del torneo para llegar con aire a la definición del 23/11.

Río Gallegos: Boxing ajustó el plantel y movió el mercado

Boxing Club profundizó su armado con incorporaciones en puestos clave y perfiles complementarios. El club presentó a Facundo Erramuspe (delantero, 25) como su última alta de ataque y sumó a Nahuel Olguín (volante por izquierda, 19) para ampliar variantes por banda, mientras que Iván Méndez (defensor, 24; 1,90 m) ofreció talla y polivalencia en la última línea. A ellos se agregaron los refuerzos ya confirmados rumbo al Regional: Julio Lezcano, Arian Castillo, Matías Palacios, Agustín Gómez y Jonathan Vallejos.

El “Albiverde” presentó a Erramuspe, ex Berazategui.

En la Zona 3 —compartida con Bancruz, Escorpión FC y Deportivo Esperanza—, el fixture marca un inicio con Escorpión, clásicos capitalinos repartidos entre la segunda fecha (entre semana) y la quinta, y dos viajes a El Calafate en el tramo medio y el cierre de la fase. La planificación quedó atada a gestionar cargas en semanas cortas, aprovechar la familiaridad del Emilio “Pichón” Guatti y maximizar la eficacia en los momentos de quiebre, con especial atención a la pelota detenida y a las transiciones tras recuperación.