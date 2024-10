Tras 36 años juntos, Guillermo Francella se habría separado de Marynés Breña Todo indicaría que el actor y la madre de sus hijos, Nicolás y Yoyi, habrían puesto fin al matrimonio de décadas. "Pasaron una crisis muy profunda", aseguró la periodista Paula Varela.

Una noticia inesperada sacude al mundo del espectáculo argentino: el reconocido actor Guillermo Francella y su esposa, Marynés Breña, habrían decidido poner fin a su relación tras 36 años de matrimonio.

Fue la periodista Paula Varela quien divulgó la información a través de sus redes sociales, revelando detalles sobre esta ruptura en entre el artista y la madre de sus hijos, Nicolás y Yoyi.

“Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y Marynés, su mujer, después de 36 años de estar juntos se separaron. Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, tienen una muy buena relación”, expresó en un video.

Añadió que “en el último tiempo a él se lo vio viajando solo junto a su hermano, hará unas tres semanas en Miami. Ella también hizo un viaje sola”.

En otra publicación, Varela señaló que, durante los Martín Fierro de Cine y Series, Francella -quien obtuvo el Martín Fierro de Oro y el premio a mejor actor por su papel en El Encargado– agradeció únicamente al público, sin hacer mención a su familia.

“Algunos decían que quizás no se quería meter en política… pero en este contexto podemos pensar que tal vez no quería hacer referencia a algo personal. A esos Martín Fierro él fue acompañado solo de su hermano, al igual que en Miami, donde recorrieron algunos bares”, precisó.

Los motivos de la separación

Al conocerse los rumores de separación entre el protagonista de Casados con hijos y Breña, el periodista Luis Bremer profundizó en el tema en el programa A La Tarde (América), mencionando que la crisis de pareja se remontaría a hace varios años.

“Esta separación es un hecho concreto. Son 36 años que estuvieron en pareja, fue una relación de amor, de continuidad y construcción. Dicho esto, la separación no es una noticia nueva, porque hay una situación de crisis de al menos ocho años”, explicó el panelista.

Bremer también sostuvo: “La remaron mucho. En los últimos cinco años lo que trataron de hacer para revincularse fueron viajes románticos, viajes de pareja. Guillermo es una persona con mucho trabajo, por lo que abrió ventanas para hacer esos viajes con Marynés”.

Damián Rojo, por su lado, agregó que todo indicaría que la decisión final habría sido de Marynés y que, incluso, se especula con la posibilidad de que podría haber iniciado una nueva relación.

“Le escribí a alguien que es muy amiga de Guillermo Francella, que lo acompañó durante toda la carrera. Cuando le pregunté sobre la separación me mintió o se sorprendió, porque me dijo que no lo podía creer, que ya le iba a escribir a Guillermo para preguntarle”, relató.

Y concluyó: “Le agregué un dato que está dando vueltas como un rumor, el cual es que la decisión de la separación la habría tomado ella. Algunos arriesgan que después de toda esta crisis ella ya habría formado una nueva pareja, por lo menos se estaría conociendo con alguien. Se lo comenté a esta persona y no me lo negó, pero tampoco lo confirmó”.

Cómo inició la historia de amor entre Francella y Breña

La historia entre Guillermo Francella y Marynés Breña comenzó en septiembre de 1987, durante el cumpleaños de Ricardo Francella, único hermano del actor. En ese momento, el actor tenía 32 años, y la madre de sus hijos, con 21, trabajaba como azafata.

Esa noche, Marynés aceptó la invitación de su amiga Mirtha, quien, en pareja con Ricardo, deseaba presentarle a Guillermo. Pese a tener un vuelo temprano al día siguiente, ambos conversaron hasta el amanecer, y Francella se ofreció a llevarla a su hogar.

En la despedida, compartieron su primer beso, y él le pidió su número, iniciando una relación que se afianzaría y dejaría huella en sus vidas durante más de tres décadas.