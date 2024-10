Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Salud Analía Costantini dio este lunes precisiones de lo que serán sus primeras acciones. La Opinión Austral le consultó acerca de si faltaban nombrar directores en los hospitales y sobre los dichos por parte jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos acerca de los nosocomios que dependen de Nación pasen a la órbita de las provincias, entre ellos el Hospital de Alta Complejidad de El Calafate (SAMIC), a lo que Costantini sostuvo: “Los directores nuevos que se nombraron en esta gestión, están todos nombrados, solo hay cuestiones administrativas para solucionar y en cuanto a la venida del SAMIC a la provincia, son solo rumores“.

Luego, afirmó: “El Hospital Regional Río Gallegos, se hace cargo del 70 por ciento de la salud pública de la provincia y si el Hospital Regional cae, todos los hospitales más chicos del interior, también. Por eso, la prioridad es el Regional y luego vienen los hospitales importantes como el de San Julián; Caleta Olivia, y el SAMIC que nosotros como provincia, poca injerencia tenemos hasta ahora”, continuó. Entre otras definiciones, dijo: “Hemos decidido trabajar en conjunto con la Caja de Servicios Sociales para que no hay diferencia entre uno y otro ciudadano ante la salud pública ya que, esta es una política de Estado y no partidaria, por eso el ciudadano debe tener respuesta en lo sanitario”.

Convocatoria a profesionales

En otra parte de la conferencia, respecto a la convocatoria de profesionales de la salud para ocupar diferentes cargos en distintos hospitales a lo largo de la provincia, Costantini expresó: “Hubo una convocatoria desde el ministerio hace 10 días atrás. Vamos buscando perfiles de acuerdo con lo que cada hospital necesita, pero siempre se refuerzan los hospitales grandes. Por ello, es importante darle prioridad a la atención primaria en salud, pero, además, hay que darle importancia especialidades médicas que son difíciles hoy en día de conseguir”.

“Lo que sí se puede jerarquizar y se puede redistribuir a través del programa de redes es todos los actores que estamos dentro de la provincia y que tenemos que participar en todas las localidades, de acuerdo con lo que cada localidad necesite”, añadió.

Finalmente, Analía Costantini habló acerca de la posibilidad de autofinanciamiento por parte de los diferentes hospitales en la provincia. “Hoy en día es difícil, porque hay muchas obras sociales que no pagan. Digamos que la obra social es la que más ingresos presenta dentro del hospital es la caja de servicios sociales, pero también atendemos a todas las obras sociales y esas obras sociales hay muchas que no pagan, por lo cual, quiero decirles a esas obras sociales que tienen que devolverle al hospital lo que el hospital les da, si no ningún sistema de salud es viable de esta manera”.

“Si uno tiene la casa ordenada, las cosas salen más fáciles a su vez, cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer”, concluyó.

