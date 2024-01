Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los tres hombres que habían sido condenados a prisión perpetua en 2021 por el femicidio de la joven Araceli Fulles, asesinada en 2017 en José León Suárez, fueron absueltos por el Tribunal de Casación, en un fallo en el que se criticó a los jueces de primera instancia por darle credibilidad a las pruebas aportadas por un perito trucho, el infame Marcos Herrero, quien plantó pruebas en la búsqueda de Marcela López.

La resolución de la Sala I benefició a Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas, quienes recibieron la inmediata libertad. Es que, en minoría, el camarista Maidana propuso sin éxito anular el juicio realizado en 2021 en el que se dictó un veredicto condenatorio y realizar un nuevo debate.

De manera unánime, los tres magistrados atacaron, entre otros puntos, la labor de uno de los peritos de parte que aportó supuestas pruebas fundamentales para el caso, Marcos Herrero.

“El tribunal ignora la complejidad del planteo que hizo la defensa sobre la actuación de Herrero, pues era claro que no se limitaba a los aspectos puramente formales de su intervención (como el cumplimiento de los protocolos sugeridos en la búsqueda de personas, los avales del instructor, las certificaciones de su perro particular o la rigurosidad científica de su método, aunque estos cuestionamientos también se hicieron y no fueron respondidos con seriedad, ya de por sí no menores), sino sobre el temor fundado de que su actuación haya sido ilegítima”, dijeron en el fallo.

“Se dio por probado que su perro ‘halló’ restos óseos que pertenecían al mismo esqueleto que el de otros huesos también ‘encontrados’ por Marcos Herrero en Santa Cruz, durante un procedimiento de búsqueda similar”, sostuvo Carral.

Además de las absoluciones, Casación ordenó extraer las actuaciones y enviarlas a la Fiscalía General de San Martín para que se investigue al adiestrador.