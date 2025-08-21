Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una sesión extendida sobre la medianoche del jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones el proyecto presentado por el legislador mendocino y exvicepresidente Julio Cobos. La propuesta implica retrasar una hora los relojes de todo el país para establecer como hora oficial el huso horario UTC-4, en concordancia con el Sistema Internacional de Husos Horarios.

Actualmente, la Argentina mantiene el horario de UTC-3, que no se corresponde con la ubicación real del territorio. El proyecto también establece la posibilidad de regresar a UTC-3 durante el período estival, es decir, en verano.

Por qué se impulsa el cambio de horario en Argentina

Al defender la iniciativa, Cobos señaló que “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde, lo que provoca inconvenientes energéticos, sociales y de salud”.

Husos horarios en el mundo.

Según algunos legisladores que participaron en el debate legislativo, aprovechar mejor la luz solar permitiría un ahorro significativo de energía, además de reducir los efectos del llamado jet lag social, que afecta el descanso, el rendimiento físico y el estado de ánimo de las personas.

Qué dice el proyecto de ley

El texto consensuado entre varios bloques establece que:

La hora oficial será la correspondiente al huso horario de cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich (UTC-4) .

será la correspondiente al huso horario de . Durante el verano se podrá aplicar el huso de UTC-3 .

. El período invernal comenzará el primer domingo de abril a las 00:00, mientras que el período estival arrancará el primer domingo de septiembre a las 00:00.

comenzará el a las 00:00, mientras que el arrancará el a las 00:00. El Poder Ejecutivo podrá modificar estas fechas según circunstancias especiales y coordinar con países del Mercosur para facilitar la integración comercial y de transporte.

Cómo votaron los diputados

El proyecto recibió apoyo transversal, aunque también fuertes rechazos. Desde Santa Cruz, votaron a favor Sergio Acevedo, Roxana Reyes, Gustavo González y Ana Ianni, mientras que José Luis Garrido lo hizo en contra.

En Chubut, acompañaron la iniciativa Eugenia Alianiello, Jorge Antonio Ávila y José Glinski, en tanto que Ana Clara Romero y César Treffinger votaron en contra.

En Tierra del Fuego se registraron varias abstenciones: Jorge Neri Araujo Hernández, Andrea Freites y Carolina Yutrovic, mientras que Ricardo Garramuño y Santiago Pauli votaron de manera negativa.

Por Mendoza, provincia de origen de Cobos, la mayoría de los legisladores votaron afirmativamente, con excepción de tres representantes de La Libertad Avanza que lo hicieron en contra.

Antecedentes en Argentina

La Argentina modificó su huso horario en distintas etapas del siglo XX y principios del XXI, principalmente por motivos energéticos. En 2007 se implementó un sistema de horario de invierno y verano mediante la Ley 26.350, que alternaba entre UTC-3 y UTC-2. Sin embargo, en 2009 el esquema fue suspendido y desde entonces el país mantiene de manera permanente el horario de UTC-3.

En 2022, Mendoza ya había impulsado un proyecto similar a nivel provincial, aunque el propio gobernador Rodolfo Suárez descartó aplicarlo de manera unilateral, señalando que debía tratarse a nivel nacional para evitar desajustes en vuelos, bancos y transporte.

Qué pasará si se aprueba en el Senado

El proyecto ahora debe ser tratado por el Senado. En caso de convertirse en ley, la Argentina deberá realizar su primer cambio de hora el domingo 1° de septiembre de 2025, retrasando los relojes una hora para pasar a UTC-4. Aunque esta posibilidad es bastante improbable a 10 días de esa fecha.

Los siguientes ajustes serían:

Domingo 5 de abril de 2026 : inicio del período invernal (UTC-4). Eso significa que a las 00:00 horas del domingo 5 de abril de 2026 deberías atrasar el reloj una hora (de las 00:00 volverías a las 23:00 del sábado 4 de abril).

: inicio del período invernal (UTC-4). Eso significa que a las deberías (de las 00:00 volverías a las 23:00 del sábado 4 de abril). Domingo 6 de septiembre de 2026 : inicio del período estival (UTC-3). Eso significa que a las 00:00 horas del domingo 6 de septiembre deberías adelantar el reloj una hora (de las 00:00 pasarías a la 01:00 del mismo domingo).

: inicio del período estival (UTC-3). Eso significa que a las deberías (de las 00:00 pasarías a la 01:00 del mismo domingo). Domingo 4 de abril de 2027: regreso al huso horario invernal (UTC-4). Eso significa que a las 00:00 horas del domingo 4 de abril de 2027 deberías atrasar el reloj una hora (de las 00:00 volverías a las 23:00 del sábado 3 de abril).

De esta manera, el país volvería a un esquema de alternancia estacional, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar, optimizar el consumo energético y mejorar la calidad de vida de la población.