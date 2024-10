Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de San Luis está conmocionada por un atroz filicidio: una mujer policía mató a sus dos hijos. Dejó dos cartas, se fugó, hasta que, horas después, fue detenida cuando se encontraba en la zona del perilago del dique Cruz de Piedra.

El caso se dio a conocer en la mañana del martes cuando personal de la Comisaría Tercera fue alertada por la propia mujer, identificada como Mariana Abigail Silva, sobre el ataque a sus hijos: un nene de dos años y una nena de siete.

El parte policial difundido por medios locales detalla: “La mujer dejó en el lugar dos cartas que serán motivo de investigación, previamente llamó a familiares comunicando la situación y la decisión que había tomado y se dio a la fuga del lugar”.

La mujer de 34 años, que cumplía funciones como subinspectora en la Comisaría 34 de Juana Koslay, fue hallada en el perilago de dique Cruz de Piedra y las fuentes señalaron: “Está siendo contenida por efectivos policiales a la espera de su traslado. También se hizo saber que se recuperó el arma reglamentaria”.

La causa quedó en manos de la fiscal de Género, María del Valle Durán, quien se encontraba en la escena del crimen junto con el jefe de la Policía, Pablo Vieytes.

“Se realizan actuaciones en una vivienda ubicada en calle Los Eucaliptus, del barrio Los Fresnos, de la ciudad de Juana Kosaly, donde hay dos menores de edad sin vida”, indicaron.

Las autoridades ahora tratan de constatar por qué la agente tomó esta drástica y escalofriante decisión que conmociona a los vecinos de San Luis.

De acuerdo con las fuentes, Silva, quien no estaba bajo ningún tratamiento psicológico ni cursaba carpeta médica, debía reincorporarse a su trabajo este martes tras finalizar su franco de servicio.

“No quiero hablar con ella”, dijo el padre de la policía

Durante el transcurso de la jornada, el padre del menor de las víctimas se presentó en el domicilio de Los Fresnos y en un breve contacto con la prensa alcanzó a decir: “Van a investigar todo lo que pasó, ella se hizo cargo de todo, lo único nada más”. En medio del hermetismo, los periodistas le preguntaron si los hermanitos habían recibido disparos. “Algo así. Me dijeron que no hablara”, respondió. Según trascendió, el papá de la nena de 7 años, en tanto, se encuentra en Buenos Aires.

El padre de la subinspectora detenida también llegó al lugar y se acercó a dialogar con los medios. El hombre manifestó su enfado para con su hija: “No quiero ni hablar con ella. ¿Qué vas a hablar con una persona así? Ya le dije al jefe de Policía que no quiero verla. No quiero saber de ella ni quiero que me la pongan en frente de mí. Si tenés algún problema, arreglatela vos. ¿Pero qué culpa tienen estos angelitos que no molestaban a nadie?”.

El abuelo de los menores contó que Marina Abigail tiene un problema económico “muy grande” del cual desconoce su origen. “Tiene deudas con todo el mundo, le saqué préstamos, le presté la tarjeta y estoy hasta acá (en referencia a deudas). Mi pareja hizo lo mismo, la hermana y el hermano, cuál era el problema económico, no lo sabemos. Hablamos con ella y le decíamos ‘Marina ponete las pilas’”, dijo.

Además, afirmó que su hija “sufrió violencia psicológica” por parte del padre del chico de 2 años.