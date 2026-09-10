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Este jueves 10 de septiembre finalizó el plazo para participar del concurso para la creación de la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Concluida la convocatoria, comenzará la etapa de evaluación de las propuestas recibidas. El jurado tendrá a su cargo la selección de la obra ganadora, que será dada a conocer durante las próximas semanas.

El jurado está integrado por Manuel Wirzt, Graciela Beatriz González, Daniel Omar Climente, Hugo Carlos Vera, Rosana Nelly Bujones y Cristóbal Fones.

El padre Inspector, Manuel Cayo, junto a Hugo Vera, director General de la Casa Don Bosco de Río Grande.

Dos de los miembros del jurado son patagónicos, Graciela González es directora del Coro Catedral de Río Gallegos y además es integrante del Secretariado Nacional de Liturgia de la Comisión Episcopal de Liturgia, mientras que Hugo Carlos Vera SDB, es director General de la Casa Don Bosco de Río Grande.

Este miércoles, Graciela González visitó los estudios de Radio LU12 AM680 y compartió cómo recibió la noticia de haber sido seleccionada para integrar el jurado. “Lo recibí con mucha sorpresa porque no me lo esperaba. Me llamaron hace unos 20 días a ver si quería integrar el jurado, fue una sorpresa agradable, con mucho compromiso porque es un trabajo bastante arduo, pero muy lindo”, expresó.

“Lo recibí con mucha sorpresa porque no me lo esperaba”. GRACIELA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL JURADO DEL CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE LA CANCIÓN OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV A LA ARGENTINA.

La visita apostólica se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. “Implica un montón de logística, celebraciones y entre los grandes eventos también está esto de tener una canción oficial. Hay una comisión que abrió este concurso y las personas que están encargadas fueron las que me llamaron”, explicó.

González consideró que ser integrante del Secretariado Nacional de Liturgia de la Comisión Episcopal de Liturgia, “me abre un poco las puertas a nivel nacional porque participo de los encuentros nacionales y siempre me toca, desde hacer oraciones a cantar en las celebraciones, vamos a los encuentros nacionales de liturgia hace muchos años y por ahí, conocen mi veta musical, porque dentro de la liturgia yo me especializo en la música”, indicó.

“Tiene que ser una canción que llegue a todos”. GRACIELA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL JURADO DEL CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE LA CANCIÓN OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV A LA ARGENTINA.

En cuanto al concurso en sí, explicó: “Tiene bases y una temática muy específica porque tiene que hablar de la visita pero también de la primera encíclica que sacó el papa León XIV se llama Magnifica Humanitas, que pone en valor la dignidad humana, de eso está muy preocupado el papa, por tanta tecnología y la IA. Nos llama a que seamos conscientes en el trabajo de tener el sentido de decir que nuestra vida camina hacia Dios, pero siempre respetando al hombre, todo esto de la IA por ahí nos apabulla y parece que va atropellando la dignidad de la gente porque además hay gente que no accede”.

Asimismo, señaló que además será considerada “la manera de abordar la letra, pero también la calidad musical, la melodía, la relación que hay entre si hay solistas y si hay coros, cómo está hecha la base musical, la armonía, que la composición tenga algunos aspectos relevantes, que tenga estribillo y que sea cantable, que la gente pueda cantarlo. Porque va a ser la canción oficial, entonces esto tiene que ser una canción que llegue a todos“.

Graciela González con el Coro Catedral en la Parroquia San Juan Bosco de Río Gallegos.

En cuanto a la labor del jurado, González dio a conocer: “Hace unos par de días que estamos trabajando, son muchas las canciones. A mí me llega solamente el audio, la melodía aparte y la letra aparte, no sé de quiénes son ni nada”.

Por lo pronto, tiene conocimiento que desde la Diócesis de Río Gallegos había participantes. “Hay gente trabajando y se están presentando. Cuando llegó la convocatoria al concurso, no sabía que era jurado y promocioné el concurso, lo compartí en las redes así que sé que hubieron varios interesados, seguramente también de acá del sur van a aparecer canciones”.

“Ya escuché unas cuantas, pero tengo 150 canciones en la carpeta, así que todavía es mucho trabajo, pero hay de todo, cosas lindas, cosas no tan lindas, ahí vamos. El 24 de septiembre se va a saber cuál es la canción ganadora“, cerró.

Cabe recordar que la canción elegida acompañará los distintos momentos y actividades vinculados con la histórica visita del papa.

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