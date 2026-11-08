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Luego de que el papa León XIV se dirigiera por primera vez al pueblo argentino, en el marco de su visita al país, la vicepresidenta Victoria Villarruel, Católica practicante, conversó con La Opinión Austral y otros medios nacionales sobre el contenido del mensaje.

El pontífice recordó el legado de Jorge Bergoglio, abordó la situación económica, la educación, la discapacidad y el cuidado ambiental, entre otros temas.

“Los argentinos estábamos esperando hace muchos años la visita de un papa, así que estamos muy felices. Ha hecho un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”, expresó Villarruel a las afueras del Palacio Libertad, donde León XIV y Javier Milei hablaron ante una multitud.

Asimismo, consultada por la prensa sobre el aborto, sostuvo que el pontífice “tiene que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que no han nacido”.

Finalmente, consideró que las palabras de León XIV no constituyeron una crítica al Gobierno nacional, sino que representaron “un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”.

En esa línea, agregó: “Por eso el papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos“.

El saludo del papa a la vicepresidenta

Victoria Villarruel saludó al papa León XIV al finalizar el encuentro con las autoridades argentinas en el Palacio Libertad y mantuvo un breve intercambio de palabras.

Previo a estas declaraciones, y pese a la distancia con el gobierno de Javier Milei, la titular del Senado fue la única autoridad que logró acercarse al Pontífice para saludarlo antes de que se retirara del auditorio.

Villarruel ocupó un lugar en la primera fila durante la recepción al papa en el Palacio Libertad, junto al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

Al concluir su primera intervención en la Argentina, León XIV descendió del escenario detrás de Milei, quien se retiró sin detenerse. El mandatario hizo una breve pausa para mirar al jefe de la Iglesia católica, que permanecía al pie de los escalones.

En ese momento, la vicepresidenta se acercó, le estrechó la mano y mantuvo un breve intercambio de palabras que se extendió durante unos 20 segundos. La escena quedó registrada en la transmisión televisiva oficial, a cargo del Vaticano.

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