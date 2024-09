Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación por parte de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo una inesperada visita a un icónico restaurante en Buenos Aires. Durante su paso por la pizzería El Cuartito, se la vio cortando pizzas, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La presidenta de la Cámara de Senadores se detuvo en el famoso local porteño tras el discurso presidencial. Allí, no solo disfrutó de la comida, sino que también se sumó al equipo del restaurante por unos momentos, cortando pizzas y compartiendo risas con los comensales y el personal.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a Villarruel, con buena actitud, que no dudó en repartir las porciones entre los clientes, generando sorpresa y simpatía entre los presentes. Para finalizar, los empleados del local le regalaron una camiseta con el número 90 en la espalda, en conmemoración de los 90 años de historia del establecimiento. La vicepresidenta agradeció el gesto con una frase que reflejó su emoción: “Ya soy parte de El Cuartito”.

Este simpático momento de la funcionaria rápidamente se convirtió en tendencia, sumando miles de interacciones en redes sociales.

Polémica y boicot en redes sociales contra “El Cuartito”

Tras la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el homenaje por parte del staff de la pizzería El Cuartito, un grupo de clientes frecuentes tomó una drástica decisión: dejar de asistir al icónico local porteño. “Nunca más, es gorila”, expresaron en redes sociales, generando una ola de comentarios y un llamado al boicot contra el establecimiento.

Luego de la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso por parte de Javier Milei, miembros del equipo de La Libertad Avanza se dirigieron a la famosa pizzería en Talcahuano 937. Sin embargo, la situación se tensó cuando el personal de El Cuartito homenajeó a Villarruel, le regaló una camiseta conmemorativa y se sacaron fotos con ella, lo que provocó reacciones negativas en redes sociales.

Algunos usuarios en X (antes Twitter) no tardaron en expresar su descontento. “Nota mental. No ir a comer nunca más a El Cuartito”, escribió uno, mientras que otro comentó: “No piso más El Cuartito, donde agasajan de esta manera a una persona que avala y reivindica secuestros, torturas, violaciones y robos de bebés por parte de los genocidas de la dictadura militar”. El boicot continuó sumando adeptos, con más personas manifestando su rechazo al local pizzero: “Canceladísimo El Cuartito. Una pena, no lo pido más”, y “El Cuartito es gorila. Nunca más. Aguante Guerrín”, fueron otros de los mensajes que circulan en redes.

Pese a la controversia, el momento en que Villarruel cortaba pizzas en el restaurante se volvió viral, sumando miles de interacciones online.