Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert precisó este lunes que el recorte de gastos que deberán hacer las provincias según el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, deberá llegar a US$ 20.000 millones y no a los US$ 60.000 millones como dijo el presidente Javier Milei en la noche del domingo, cuando chicaneó al diputado de la oposición al presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, afirmando que no sabía sumar.

Espert, en declaraciones a Radio Rivadavia, explicó que el gasto público total, es decir, la Nación, más las provincias y los municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en US$ 600.000 millones. De ese total, 14% lo gastan las provincias, es decir US$ 64.000 millones “y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser US$ 20.000 millones”.

“Acá lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios. Sin la colaboración de ellos no llega ni en motoneta (al gasto de) 25 puntos del producto (en lugar) del 33 que estamos hoy”, advirtió

Y señaló que ese 25 puntos del PBI que gastaría el estado argentino en su totalidad “no nos convierte en Suiza, pero sin déficit fiscal y sin inflación” hará que la economía vuelva a crecer, aseguró.

La aclaración llegó al mismo tiempo que los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo se reunieron con gobernadores para analizar el presupuesto 2025.

El domingo por la noche, cuando Milei le habló a los mandatarios provinciales también cruzó al presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, en medio de su presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. “Vos seguís sumando con dificultad”, lanzó.

Los gritos empezaron cuando el Presidente invitó a los diputados a despejar la X juntos. “Ustedes no, porque sé que tienen dificultad”, aseguró hacia el sector del recinto donde estaban los integrantes de Unión por la Patria.

Frente a esa reacción, el diputado Martínez le gritó al mandatario que deje de leer su discurso, lo que generó la picante respuesta del Jefe de Estado.

Dólar: devaluación mensual del 2%

Espert afirmó también que el ritmo de devaluación mensual del 2% “sigue hasta fin del año que viene”, y que en el caso del cepo, “la idea es ir reduciéndolo, eliminando trabas de manera gradual como se esta haciendo”.

Además, advirtió a la oposición que “Seguiremos gobernando con un presupuesto ajustado por resoluciones de Ministerio de Economía, decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete y Decretos”.

El crecimiento proyectado de la economía del 5% para el año próximo “va a permitir acumular reservas como para ir, de manera gradual, como hasta ahora estamos haciendo, ir desarmando el cepo”.

Y precisó que desde el Gobierno “estamos viendo que la cantidad de reservas del Banco Central siempre sea una que impida algún salto del dólar, que desestabilice” las variables macroeconómicas.