En las últimas horas, se dio a conocer que El Polaco y Barby Silenzi ya no están mas juntos. El periodista Juan Etchegoyen habló para “Mitre Live”, programa que él mismo conduce, y contó los impactantes motivos de la ruptura.

¿Por qué se separaron El Polaco y Barby Silenzi?

Primero, Juan expresó: “Tengo una separación confirmada”.

Y, sin dar nombres, continuó: “Seguramente, los protagonistas lo van a desmentir, porque siempre hacen lo mismo, pero la ruptura es total. Incluso, él volvió de viaje y le confirmó esto a su entorno más cercano”.

Luego, dijo: “Él se fue de viaje con su hija mayor llamada “Sol”, y me dijeron que su pareja quería ir. El textual que me daban era que “lo volvió loco para que la lleve y, esto, no sucedió”, lo que, también, me contaron es que ella tiene ciertas sospechas sobre los gastos que hace él, ya que le compraría cosas a las mujeres con quienes estuvo anteriormente”.

Finalmente, reveló los nombres: “Se trata de El Polaco y Barby Silenzi. Hay rumores de crisis por unas publicaciones que hizo Barby, pero la ruptura la tengo confirmada”.

Además, añadió: “Según me comentaron, la decisión de la separación la tomó el cantante. Estaba cansado de tantos planteos. También, se dice que le comentó a sus allegados que “Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y le molesta que pasen tiempo juntos”.

Para concluir, agregó: “Vamos a esperar a que hablan públicamente, pero a mi me llegó esta información de primera mano y la quería compartir”.

