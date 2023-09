En una nueva emisión de “Got Talent Argentina” (Telefe), La Joaqui quedó impactada cuando la participante Chloe Edgecomb interpretó el tema “House of the Rising Sun” de la banda “The Animals”. Su performance hizo que la cantante le pregunte a los demás jurados, Florencia Peña, Emir Abdul y Abel Pintos, “qué les parecía” y todos dieron una contestación positiva. Ante esto, no dudó en presionar el botón dorado.

Por segunda vez, La Joaqui apretó el botón dorado en Got Talent Argentina

La joven comenzó a cantar y deslumbró con su voz. Tanto los jueces como el público quedaron atónitos.

Una vez que terminó, lo único que se escucho en el estudio fueron aplausos. Por este motivo, La Joaqui le preguntó a sus compañeros: “¿No les pareció increíble?”. Peña, Pintos y Abdul expresaron que “sí”.

Entonces, la artista, sin dudarlo, apretó el botón dorado. Esto quiere decir que Chloe pasó directo a la semifinal del concurso de talentos conducido por Lizy Tagliani.

Hay que tener en cuenta que cada juez solo puede presionar el “pase” dorado dos veces y, en otra oportunidad, la cantante ya lo había hecho. Esto significa, que no podrá volver a tocarlo.

Un participante de Got Talent Argentina intentó seducir a La Joaqui

Tobías Ramella sorprendió Florencia, Emir, Abel y La Joaqui con un truco de magia. Para hacer su presentación, el concursante debió bajar del escenario e ir hasta donde ellos se encontraban sentados. Cuando empezó, quiso seducir a la última jueza mencionada y la situación generó mucha incomodidad.

Tobías fue hasta la mesa, se presentó con un mazo de cartas, lo revolvió y lanzó: “Entre más caótico, mejor”, mientras miraba a La Joaqui.

De repente, Pintos le dijo: “¿Vos te la estás chamuyando en directo y frente a todo el país?”. Ante estas palabras, la protagonista se sonrojó y confesó: “Ay, me da vergüenza”.

Pero, eso no quedó ahí, sino que Ramella se había olvidado de llevar una lapicera y se la pidió a la cantante. “No traje para firmar… Si podés, firmá la carta y poné tu celular”, dijo el mago en forma de broma.

Cuando terminó, recibió la aprobación de los cuatro y pasó a la siguiente instancia del programa.

