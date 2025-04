La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó por mayoría la ley que otorga el reconocimiento como “Soldado de Guerra Continental de Malvinas” a quienes cumplieron funciones militares en el continente durante el conflicto bélico de 1982.

La medida, que alcanzará a 364 soldados -incluidos los fallecidos-, contempla la entrega de una medalla y un diploma de honor.

Cabe mencionar que el proyecto fue impulsado por legisladores de distintos bloques.

Tras conocerse la sanción, mediante un comunicado conjunto, los veteranos de guerra de Malvinas de Santa Cruz, asociados a la agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas de Caleta Olivia, y los centros de veteranos de Guerra de Malvinas “Gaucho Antonio Rivero” de Puerto Deseado, “Malvinas Argentinas” de Las Heras, “Soldado José Honorio Ortega” de Río Gallegos e “Isla Soledad” de Puerto Santa Cruz, manifestaron su malestar.

“Hoy es un día de dolor para quienes llevamos la causa Malvinas en el corazón. Los legisladores son responsables de que hoy se imponga nuevamente la desmalvinización de nuestra provincia, creando confusión y desinformando al pueblo, provocando divisiones en una causa que debería unir a todos los argentinos”, expresaron.

“Los llaman Soldados de Guerra Continentales de Malvinas y no se dan cuenta que Malvinas no es parte del continente y eso es desmalvinizar, llamar TOAS a los soldados que cumplieron funciones en la zona de despliegue continental y dicho Teatro de Operaciones no tenía jurisdicción en la Patagonia, eso es desmalvinizar, llamarlos Soldados de Guerra Continentales y sabemos que en el continente no hubo guerra, eso es desmalvinizar confundir al pueblo con terminología inventadas eso es desmalvinizar”, sostuvieron.

“Nos sentimos ultrajados por los legisladores que votaron a favor de este reconocimiento, como así también han deshonrado la memoria de los soldados caídos en combate en defensa de la soberanía en nuestras islas Malvinas”, expusieron.

Asimismo, los veteranos aclararon que “no estamos en contra que tengan el justo reconocimiento a aquellos que cumplieron funciones muy importantes en el continente, no solo los soldados sino también los llamados jefe de manzana, las fuerzas policiales y de seguridad y los que desinteresadamente prestaron apoyo a las FFAA”.

Cabe mencionar que la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina y la Federación Nacional de Veteranos de guerra “2 de abril” de la República Argentina emitieron comunicados respaldando a los veteranos de Santa Cruz.

