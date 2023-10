El músico Rod Stewart regresó a la Argentina y presentó su show en el Estadio GEBA, donde cantó sus mayores éxitos y le hizo un homenaje a La Scaloneta.

¿Cómo fue el homenaje de Rod Stewart a la Selección Argentina?

El cantante deleitó con los temas “Do Ya Think I´m Sexy”, “Maggie May”, “Some Guys Have All The Luck”, “Dowtown Train” o “Sailing”.

Pero, eso no fue todo, sino que mientras cantaba el tema “You’re in my heart, you’re in my soul”, pasó un video donde se puede ver el penal del jugador Gonzalo Montiel y los festejos de los argentinos.

Y, además, expresó: “Te amo Argentina”.

