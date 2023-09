En la última emisión de Got Talent Argentina (Telefe) se presentó un dúo de no videntes, Giuliano Fossati y Jeremías Busso, quienes cantaron rock nacional y deslumbraron a los jurados, Abel Pintos, La Joaqui (cantantes), Emir Abul (bailarín) y Florencia Peña (actriz), pero, eso no fue todo, sino que, también, tocaron el piano y la guitarra.

La impactante presentación de Giuliano Fossati y Jeremías Busso en Got Talent Argentina

Ante la performance, todas las devoluciones fueron positivas e incluso Florencia se quebró.

Abel comentó: “Es muy difícil lo que están haciendo y es increíble. Es mucho más complicado hacerlo con onda como vos lo hiciste. Son dos músicos muy buenos”.

Luego, Peña, muy emocionada, añadió: “Primero, gracias por esta inspiración. No hay ninguna interferencia para cumplir los sueños, uno mismo suele ser el estorbo y ustedes nos vinieron a contar hoy eso. Son unos divinos”.

Got Talent Argentina: el emocionante mensaje que dio un concursante sobre el bullying

Federico Ludvik deslumbró con una danza que conmovió a los jueces y a través de esta concientizó sobre el acoso.

Mientras Federico comenzó a bailar, de fondo se escuchaban distintas voces con comentarios negativos a chicos y a adolescentes en las escuelas o de parte de allegados y, cuando finalizó, se la pudo escuchar a la madre de él donde lo alentó a “seguir sus sueños sin importar lo que digan los demás”.

Primero, Emir confesó que “se sintió identificado” y le consultó si “era su historia de vida”. Ante esto, el joven expresó: “Todos en algún momento sufrimos bullying”.

Por este motivo, continuó: “Lo importante es concientizar que no merecemos ser tratados de esa forma y sí como nosotros queremos”.

Luego, La Joaqui comentó: “Me gustó mucho lo que hiciste”.

También, Pintos dijo: “Cada vez que veo artistas como vos trato de escaparle a la emotividad, porque son como un rayo de emoción que nos atraviesa y moviliza a todos. Trato de concentrarme acá, al margen de que tocaste fibras sensibles. Me resultas un ángel que baila”.

Para finalizar, Florencia expresó: “No hay enemigo afuera. El enemigo está adentro, es uno. Me encanta que traigas esto, porque lo que creas lo crearás… tenés un talento enorme, no te preocupes en mostrarlo y baila para vos… Tratate con amor, es lo más importante”.

Ludvik recibió el “sí” de todos y pasó a la siguiente instancia del reality conducido por Lizy Tagliani.

