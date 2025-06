Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En pocos días se va a cumplir un mes desde el 16 de mayo, el día que la comunidad de Santa Cruz se conmovió por el femicidio de Antonella Aybar, una joven emprendedora de 25 años que tenía toda una vida por delante. El hecho ocurrió a horas de la mañana en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Escocia del barrio 13 de Diciembre de la localidad de Caleta Olivia, lugar en que la mujer vivía junto al femicida, Nicolás Moyano, y la madre de él, Stella Maris Ganga.

Antonella Aybar tenía 25 años y era emprendedora.

Los resultados más estremecedores hasta el momento corresponden a la autopsia al cuerpo de Antonella, que reveló que su muerte fue lenta y que tenía dignos de haberse defendido; mientras el otro tiene que ver con el examen toxicológico que se realizó a Moyano, ya que se supo que el joven de 23 años había consumido marihuana y cocaína antes de arrebatarle la vida a su novia. La tareas son dirigidas por el juez Gabriel Contreras del Juzgado de Instrucción Penal N° 2.

Aunque ha pasado cierto tiempo y se ha obtenido respuestas para algunos interrogantes, la pregunta que más resuena en sociedad y que, a pesar del paso de los días prospera, es “¿por qué los efectivos de la Comisaría Cuarta no ingresaron a la casa?“. El 21 de mayo, Pedro Pródromos, ministro de Seguridad de la provincia, le solicitó a la Jefatura de Policía que se de intervención a la sección de Asuntos Internos para investigar el procedimiento de los agentes.

Mario, padre de Antonella Aybar, en el Juzgado. (FOTO: GENTILEZA INFOCALETA).

Ganga declaró ante la Comisaría de la Mujer que su hijo le estaba pegando a su nuera y que, el momento que quiso intervenir, Nicolás la insultó, salió de la habitación, tomó un cuchillo de la cocina y la atacó. Además, el vecino que la auxilió, también dio su versión y manifestó que cuando la docente salió de la casa le gritaba que su hijo estaba loco y la había apuñalado, y que “ella le contó a los policías lo que le había pasado y escuché que les dijo que ingresen a la casa”.

Un móvil policial cortando el paso. Nicolás y Antonella en tiempos otrora más felices. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El comisario inspector Carlos Kovaluk, actual vocero de la Policía de Santa Cruz, dialogó con LU12 AM680 y dio a conocer las novedades con respecto a la investigación que tiene en la mira a vario uniformados. “Se tomaron medidas preventivas a raíz de las actuaciones administrativas internas que se están realizando por parte de asuntos internos de zona norte, se dispuso la suspensión preventiva según lo establece el artículo 105 del decreto 2091/62, que permite un plazo de hasta 30 días”.

La medida es “para garantizar el desarrollo de la investigación del procedimiento policial y poder designar o no responsabilidades sobre quienes actuaron ese día” y abarca a 13 efectivos policiales de distintas jerarquías. “Se está investigando el actuar de los efectivos internamente, es una medida temporal que no es punitiva“, dijo, dado a que “la suspensión no prejuzga culpabilidad alguna” y tiene como único fin “transparentar el proceso administrativo disciplinario en curso”.

Las amigas de Antonella. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Finalmente, Mario Aybar se expresó con relación a la suspensión de los 13 policías y dio a conocer que el objetivo es “saber exactamente cuándo falleció mi hija, porque hay varias hipótesis sobre la línea de tiempo y no cierran los horarios”, explicó. Cabe destacar que la familia no puso abogado hasta el momento, debido a que Aybar se reunió varias veces con el juez y “tengo acceso a la causa“.