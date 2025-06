Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un sorpresivo giro institucional, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz decidió revocar la designación del Dr. Daniel Mauricio Mariani como su representante ante el Consejo de la Magistratura de la provincia. Mariani, quien ocupó el cargo durante 14 años, será reemplazado por el Dr. Fernando Miguel Basanta.

Según pudo saber en exclusiva La Opinión Austral, el jueves pasado, durante la última reunión del Tribunal Superior de Justicia, Mariani fue anticipadamente notificado: “Te vamos a remover”, le dijeron. Este lunes, llegó al Consejo de la Magistratura la resolución con el desplazamiento y nuevo integrante.

Se trata de Fernando Basanta, el juez del Tribunal Superior de Justicia que ingresó al máximo tribunal en 2022, durante el gobierno de Alicia Kirchner.

Según se detalla en el Acuerdo Extraordinario N° 3.708, al que La Opinión Austral accedió en exclusiva, el Tribunal Superior de Justicia, integrado por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (a cargo de la presidencia), la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el Dr. Fernando Miguel Basanta, resolvió el reemplazo del Dr. Mariani, quien actualmente se encuentra de licencia.

El Dr. Basanta asume la representación del Tribunal Superior de Justicia ante el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz a partir del 9 de junio de 2025. Entre sus funciones, intervendrá en la tramitación de los Concursos Públicos de antecedentes y oposición N° 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112, así como en futuros concursos que se convoquen.

La medida fue comunicada oficialmente al Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz, junto con la remisión del correspondiente testimonio. El acuerdo fue firmado por las y los vocales del Tribunal y por el Dr. César Matías Neil, Secretario de Superintendencia y Jurisprudencia.

Según pudo saber La Opinión Austral, una de las causas de la remoción fue la valoración de los puntajes de los nuevo ingresantes al poder judicial para ocupar los cargos vacantes, lo que provocó el disconformismo del resto de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

Daniel Mariani ya estaba de feria, porque había solicitado licencia por un tema de salud: según pudo saber este medio, le habían colocado un stent hace un tiempo. Sin embargo, después de la reunión del jueves pasado, en la que fue convocado de urgencia para analizar “temas graves”, el resultado fue clave y el lunes fue removido del Consejo de la Magistratura. Esto no impidió que, después del mediodía, llegaran igual las ternas al Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes.

Mariani, que tiene 78 años, se encuentra en el centro de la polémica: ¿renunciará? Algunos analistas de la justicia se preguntan si fue correcto desplazar a un juez aún estando de licencia, más allá de las circunstancias del desplazamiento. “Es como si te echaran cuando estás de vacaciones”, comentó a La Opinión Austral una destacada letrada. “Echar te pueden echar siempre, el tema son las formas y los argumentos”, agregó.

Más detalles exclusivos

Los últimos ingresos que se produjeron en la Justicia fueron los que generaron el cimbronazo letal en el Tribunal Superior de Justicia. Algunos sugieren que las designaciones de quien fuera el secretario privado del gobernador, como así la defensora de Fernando Españon, no fueron del agrado del resto de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. La clave, fueron los que les presentaron a las ternas para los cargos vacantes y no dieron con las calificaciones correspondientes. Y en este escenario, el rol de Mariani, fue clave y no cedió a las presiones.

Este medio también pudo saber que renunció a su cargo en el Consejo de la Magistratura el juez de Caleta Olivia, Mario Alfredo Albarrán . Según fuentes consultadas por La Opinión Austral, un llamado de un emisario de la Asociación de Magistrados habría sido la clave para tomar esa decisión y ser solidario con el doctor Daniel Mariani.