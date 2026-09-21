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La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene programa oficial y una definición central por parte de la representación de la Santa Sede en el país. Durante la presentación realizada este lunes en Casa Rosada, el nuncio apostólico monseñor Michael Wallace Banach destacó que el pontífice llegará como jefe de Estado, pero remarcó que su principal propósito será pastoral.

“Quiero destacar que el centro de este viaje apostólico es su Santidad, el papa León XIV. Es él quien con su benevolencia paternal ha aceptado la invitación que le extinguieron el gobierno de Argentina y la Conferencia Episcopal Argentina. Viene sí como jefe de Estado, pero viene principalmente como pastor para fortalecer a sus hermanos y hermanas en la fe”, afirmó Banach.

La frase marcó uno de los ejes de la presentación oficial de una visita que se extenderá durante cuatro días y que tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

“Alimentar, acoger, perdonar y rezar”: el sentido que tendrá la visita

Banach explicó que la expresión “viaje apostólico” define el carácter que tendrá la presencia del Papa en el país.

“El adjetivo utilizado es importante: viaje apostólico. El Papa León llega como sucesor de San Pedro para traer a Argentina la persona y el mensaje de Jesucristo. Por ello, su viaje apostólico tiene un carácter eminentemente pastoral”, señaló.

El nuncio vinculó además la agenda oficial con las obras de misericordia corporales y espirituales.

“Y como pueden apreciar en el programa, muchos de los actos son una expresión directa de las obras de misericordia corporales y espirituales. Vivir las obras de misericordia exige que nuestros corazones se abran a una comprensión más amplia de lo que significa alimentar, acoger, perdonar y rezar”, sostuvo.

La definición adquiere especial relevancia al observar los lugares y sectores que forman parte de la agenda: habrá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un encuentro con trabajadores, una vigilia con jóvenes y una visita al complejo penitenciario federal, además de las celebraciones religiosas.

La agenda completa de León XIV en Argentina

El domingo 8 de noviembre, León XIV será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery. Luego visitará el monumento al general San Martín y a los Ejércitos de la Independencia y se trasladará a la Casa Rosada para mantener un encuentro privado con el presidente Javier Milei.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. También celebrará la Santa Misa en el Monumento a los Españoles y mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

El martes 10 será el turno de Córdoba. León XIV viajará a la provincia para celebrar la Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar y posteriormente se encontrará con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

Ese mismo día, de regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada será el miércoles 11 de noviembre. El pontífice visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y celebrará la Santa Misa en Luján, antes de continuar su viaje apostólico hacia Lima.

La agenda combina celebraciones religiosas con encuentros institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos.

Qué dijo la Iglesia argentina sobre la llegada del Papa

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, también participó de la presentación oficial y expresó la alegría de la Iglesia argentina por la confirmación del viaje.

“Testimoniar en este caso, en nombre de la Iglesia Argentina, nuestra alegría por la confirmación de esta visita”, afirmó.

Colombo presentó el lema elegido para recibir al pontífice: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.

Para el titular de la CEA, la visita debe proyectarse más allá de los cuatro días de permanencia de León XIV en el país.

“El Papa nos viene a invitar, nos viene a animar a una renovada misión como Iglesia para anunciar a Jesucristo, para evangelizar nuestras estructuras, para animar la comunión y la unidad nacional”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos en este sentido ser artífices de un tiempo nuevo, de convivencia, de diálogo, de encuentro, en las diferencias, en las distintas posturas y convicciones, pero con este anhelo de una patria justa y fraterna, de una patria de hermanos”.

Por qué la visita de León XIV es especial para el Vaticano

Durante su intervención, Banach destacó la relación histórica entre la Argentina y la Santa Sede.

“Las relaciones que mantiene con Argentina ocupan un lugar privilegiado con una trayectoria de 186 años”, señaló.

El nuncio también precisó que el viaje a la Argentina será el séptimo viaje internacional del pontificado de León XIV.

“Se estima que desde su elección 6 millones de personas han visto al Papa tan solo en el Vaticano. Quién sabe, quizás más de 6 millones de personas vean al papa León en Argentina”, expresó.

Para la Santa Sede, el eje del viaje estará puesto en el encuentro del Papa con el pueblo argentino y en su misión como sucesor de San Pedro.

Banach también transmitió el agradecimiento de la Santa Sede al Gobierno argentino por la invitación y por el trabajo realizado durante la organización del viaje.

“La Santa Sede expresa su profundo agradecimiento al presidente de la República Argentina, su excelencia, el señor Javier Milei; y al Gobierno, no solo por invitar al Papa León XIV al país, sino también por su generosidad y disposición”, afirmó.

El Gobierno presentó la visita como un encuentro con el pueblo argentino

El canciller Pablo Quirno destacó que el viaje es resultado de un proceso de diálogo entre el Gobierno, la Santa Sede y la Iglesia argentina.

“Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un jefe de Estado, ante todo una visita apostólica, una visita del Santo Padre al pueblo argentino con una dimensión pastoral propia”, sostuvo.

El funcionario explicó que durante los cuatro días habrá actividades de distintas características y remarcó el trabajo desarrollado para coordinar cada una de ellas.

“Detrás de cada uno de estos encuentros hay mesas de diálogo diplomático, institucional y pastoral para que la visita pueda desarrollarse respetando las características y prioridades establecidas por la Santa Sede”, afirmó.

Quirno también confirmó que Aerolíneas Argentinas trasladará al Papa en los tramos internacionales vinculados con su visita a la región.

“Nuestra línea de bandera tendrá el honor de trasladarlo desde Montevideo a Buenos Aires y, al finalizar su visita a nuestro país desde Buenos Aires, hacia Lima”, detalló.

Cómo será el operativo para recibir al Papa

La llegada de León XIV también implicará un amplio despliegue de seguridad debido a la cantidad de actividades y personas que se espera que participen de los distintos eventos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, describió la dimensión del operativo previsto.

“Se trata del dispositivo de seguridad, les aseguro, más grande de nuestra historia porque no solo implica a la Nación, sino que congrega a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos, once eventos cerrados, un comando unificado de 120 horas ininterrumpido y un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas”, afirmó.

El esquema involucra a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, las tres jurisdicciones que concentrarán las actividades de León XIV.

Monteoliva también explicó que todas las provincias adhirieron al denominado “compromiso León XIV” para coordinar acciones con el Gobierno nacional.

“Es la voluntad de todas las provincias de apoyar, de coordinar con Nación en un esfuerzo de seguridad nacional”, señaló.

Una visita con cuatro días de actividades y millones de personas

El programa oficial presentado este lunes combina las distintas dimensiones que tendrá el viaje: la agenda institucional del jefe de Estado, las celebraciones religiosas y el contacto directo del Papa con distintos sectores de la sociedad.

La presencia de León XIV incluirá mujeres y hombres del mundo del trabajo, jóvenes, religiosos, seminaristas, personas privadas de su libertad y fieles, además de encuentros con autoridades y representantes de distintas confesiones.

El Gobierno también destacó que la organización involucra a organismos nacionales, autoridades porteñas, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, municipios y representantes de la Iglesia.

El canciller resumió el objetivo de la organización al señalar: “Esperamos que la presencia del Santo Padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos y que podamos recibirlo con la hospitalidad y el afecto que caracterizan a nuestro pueblo”.

La definición de Banach, en tanto, dejó planteado el eje religioso de los cuatro días: León XIV llegará a la Argentina como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, con una agenda que la representación del Vaticano vinculó directamente con las obras de misericordia: alimentar, acoger, perdonar y rezar.