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El Gobierno nacional presentó este lunes los principales detalles de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que se prepara el “operativo de seguridad más grande de nuestra historia”, con participación de tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas.

El dispositivo contempla un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas, de acuerdo con la estimación presentada por Monteoliva durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada. La planificación involucra a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, además de las fuerzas federales y autoridades locales.

La Santa Sede confirmó oficialmente la agenda del viaje apostólico, que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante cuatro días, León XIV mantendrá encuentros institucionales y pastorales, celebrará misas y participará de actividades con jóvenes, trabajadores, representantes religiosos y fieles.

Un operativo de 120 horas y siete millones de personas

Monteoliva detalló la dimensión del esquema de seguridad durante la conferencia de prensa. Según explicó, se trata de un dispositivo que excede a una única jurisdicción y que requiere coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

“Como ministra de Seguridad Nacional, me voy a permitir resumir de manera breve el dispositivo de seguridad, les aseguro, más grande de nuestra historia, porque no solo implica a la Nación, sino que congrega a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos, 11 eventos cerrados, un comando unificado de 120 horas ininterrumpido y un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas”.

La ministra señaló además que ya funcionan tres comandos unificados correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La planificación federal había comenzado semanas antes: el Ministerio de Seguridad creó mediante resoluciones específicas comandos para coordinar los despliegues durante la visita papal en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

En paralelo, durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior realizada en San Juan, las autoridades avanzaron en la coordinación federal del dispositivo. El Ministerio de Seguridad informó que las distintas jurisdicciones trabajaron sobre los operativos previstos para las actividades del pontífice.

Monteoliva también explicó que mantuvo reuniones en el Vaticano con Gianluca Gauzzi, responsable de la Gendarmería de la Santa Sede, para intercambiar información sobre los requerimientos de seguridad vinculados a una visita papal.

“Fue una reunión muy importante porque sirvió para poner sobre la mesa nuestros avances y él contarnos todas aquellas situaciones que son prioritarias en materia de seguridad para todos los argentinos en un evento como este”.

La agenda de León XIV: cuatro días entre Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. La Santa Sede confirmó que las actividades se concentrarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El primer día tendrá carácter institucional. El pontífice será recibido oficialmente y luego mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. También participará de una actividad en el Palacio Libertad junto a autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

El lunes 9 será una de las jornadas con mayor cantidad de actividades. León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, celebrará una misa multitudinaria y tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, además de participar de reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas. Por la tarde, encabezará las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con religiosos, religiosas y seminaristas. De regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, y celebrará una misa en Luján antes de continuar su viaje apostólico hacia Lima.

El canciller Pablo Quirno destacó que detrás de cada actividad existe un trabajo de coordinación con la Santa Sede y la Iglesia argentina.

“Nuestro objetivo es muy claro, que el Papa pueda cumplir plenamente su misión pastoral y que los argentinos puedan recibirlo y participar de esta visita de manera ordenada y segura”.

Además, confirmó que Aerolíneas Argentinas trasladará al pontífice en los tramos entre Montevideo y Buenos Aires y posteriormente entre Buenos Aires y Lima.

“Para nosotros es una especial satisfacción que Aerolíneas Argentinas pueda acompañar al Santo Padre en este recorrido por nuestra región”.

¿Habrá feriado por la visita del Papa?

Una de las cuestiones que todavía no fue resuelta es si el Gobierno nacional establecerá feriados, asuetos o días no laborables durante las jornadas de la visita.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de establecer días sin actividad laboral, Quirno confirmó que la definición todavía está en análisis.

“Con respecto a feriados, asuetos, días laborables, días no laborables, es algo que continúa el análisis”.

El canciller explicó que la decisión se evaluará de acuerdo con las localidades involucradas y la posibilidad de facilitar el traslado de los fieles.

“Lo que vamos a analizar es en función de las diferentes localidades donde va a estar visitando el Papa, la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles en los diferentes lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos”.

Por el momento, no está definido el alcance de una eventual medida ni qué jurisdicciones quedarían comprendidas.

“Todavía no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos, feriados, en qué jurisdicciones, en qué momento y si y qué alcance tendría”.

Qué pasará con la Marcha del Orgullo del 7 de noviembre

La llegada del Papa se producirá un día después de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la conferencia, Monteoliva fue consultada sobre si la movilización podía representar una dificultad adicional para la planificación del dispositivo de seguridad. La ministra aseguró que la actividad ya fue contemplada dentro del cronograma.

“Con respecto a la marcha del orgullo que está el día anterior, o sea, tenemos obviamente dentro del calendario de marchas y eventos que se organizan en el país y específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Lo tenemos todo contemplado para que eso no afecte el proceso, el programa de seguridad que tenemos para la visita del Santo Padre”.

De esta manera, el Gobierno indicó que la marcha del 7 de noviembre forma parte del esquema de planificación previo al desembarco de León XIV y que el operativo será organizado teniendo en cuenta ambas actividades.

El Cottolengo Don Orione y el debate sobre discapacidad

Otro de los temas planteados durante la conferencia fue la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

La presencia del pontífice en Claypole se producirá en un contexto de discusión política por las políticas de discapacidad y el proyecto de Presupuesto 2027. Ante una consulta sobre el posible impacto de la visita, Quirno evitó anticipar modificaciones y remarcó que el Gobierno mantiene conversaciones con distintos sectores.

“Con respecto a la mención de la visita de su Santo Padre al Cottolengo Don Orione, nosotros celebramos esa visita. Creo que es parte también del conocimiento de un tema clave en Argentina y las políticas de discapacidad en Argentina las hablamos permanentemente con diferentes actores, incluida la Iglesia Argentina”.

La agenda oficial de la Santa Sede incluye la visita al Cottolengo como una de las actividades pastorales del lunes 9 de noviembre.

El Gobierno busca encuadrar la visita como un viaje pastoral

Durante la presentación, tanto el Gobierno como la representación de la Santa Sede insistieron en el carácter pastoral del viaje apostólico.

El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, explicó que León XIV llegará al país como jefe de Estado, pero principalmente como pastor.

“Viene, sí, como jefe de Estado, pero viene principalmente como pastor para fortalecer a sus hermanos y hermanas en la fe”.

Y agregó:

“Por ello, su viaje apostólico tiene un carácter eminentemente pastoral”.

El Gobierno también remarcó que la organización se realizó respetando las características establecidas por la Santa Sede. Quirno señaló que durante los últimos meses se desarrollaron mesas de diálogo diplomático, institucional y pastoral para preparar cada una de las actividades.

La Oficina del Presidente también definió la visita como una oportunidad de encuentro para los argentinos y destacó el trabajo conjunto entre Nación, la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas.

Quirno: “No hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”

Durante la ronda de preguntas, el canciller fue consultado por las diferencias públicas que en distintos momentos se expresaron entre sectores de la Iglesia y el Gobierno, especialmente en torno a cuestiones sociales y económicas.

Quirno sostuvo que no existen diferencias fundamentales entre ambas partes y vinculó la posición del Gobierno con sus políticas de Estado.

“Argentina tiene sus políticas de Estado con respecto a diferentes decisiones que se han tomado del Ministerio de Salud, del Ministerio de Capital Humano, para asegurar que los diferentes lineamientos presupuestarios cumplan con lo que son los objetivos de esa política de Estado”.

Luego afirmó:

“No hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”.

El funcionario también sostuvo que la visita debe desarrollarse sin convertirla en un escenario de confrontación.

“El viaje del Papa a la Argentina es un viaje que nos tiene que encontrar unidos, que nos tiene que encontrar hermanados, y buscando el mismo objetivo que es la unión de los argentinos”.

“Bienvenidos todos, vayan y anuncien”: el lema de la visita

Por parte de la Iglesia argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, presentó el lema elegido para la visita de León XIV: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.

Colombo señaló que el viaje es entendido como un punto de llegada, pero también como un punto de partida para la Iglesia argentina.

“El Papa nos viene a invitar, nos viene a animar a una renovada misión como Iglesia para anunciar a Jesucristo, para evangelizar nuestras estructuras, para animar la comunión y la unidad nacional”.

También planteó que la visita pueda desarrollarse como una instancia de diálogo.

“Queremos en este sentido ser artífices de un tiempo nuevo de convivencia, de diálogo, de encuentro en las diferencias, en las distintas posturas y convicciones, pero con este anhelo de una patria justa y fraterna, de una patria de hermanos”.

El nuncio Banach, en tanto, destacó que la relación entre la Santa Sede y la Argentina tiene una trayectoria de 186 años y señaló que el viaje de León XIV será el séptimo viaje internacional de su pontificado.

También estimó que más de seis millones de personas podrían llegar a ver al Papa durante su estadía en la Argentina, en línea con el aforo global de aproximadamente siete millones contemplado por el operativo de seguridad.

Accesos, corredores y recorridos: cuándo se conocerán los detalles

Uno de los aspectos que todavía resta definir públicamente es el esquema de corredores, accesos, horarios y recorridos que tendrá el pontífice durante sus desplazamientos.

Quirno explicó que el objetivo es permitir que la mayor cantidad posible de fieles pueda acercarse a León XIV, pero dentro de un dispositivo de seguridad de gran escala.

“Evidentemente, lo que el objetivo es que la mayor cantidad de fieles puedan estar cerca de la presencia del Santo Padre”.

El canciller indicó que los detalles serán difundidos durante las próximas semanas a través de los canales oficiales. La información incluirá aspectos organizativos, acreditaciones y accesos.

La dimensión del operativo estará condicionada por una agenda que tendrá actividades consecutivas durante cuatro jornadas y desplazamientos entre distintos puntos de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno anticipó que buena parte del esquema ya está definido, aunque todavía resta comunicar públicamente los recorridos y las condiciones para la participación de los fieles.

La visita de León XIV a la Argentina quedó oficialmente confirmada para el 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Mientras la Iglesia prepara una agenda con misas, encuentros pastorales y actividades con distintos sectores, el Gobierno avanza con un dispositivo federal que contempla tres jurisdicciones, cuatro eventos masivos, 11 actividades cerradas, 120 horas de comando unificado y un aforo global estimado en siete millones de personas.