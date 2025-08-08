La última emisión de “La Voz Argentina” (Telefe) sorprendió a los televidentes con una decisión poco habitual: Lali Espósito, una de las coaches del reality, eliminó a tres integrantes de su equipo en una sola instancia durante la etapa de “las batallas”; la salida simultánea de Mía Martins, Malena Bon y Belén Muñoz, tras una actuación grupal que no convenció al jurado ni a la propia diva pop, generó debate entre los seguidores del programa conducido por Nico Occhiato.

El “power trío” del Team Lali interpretó “Contigo”, el éxito de Karol G, e incorporó pasos de baile a su presentación; sin embargo, la puesta en escena no alcanzó el impacto esperado; en este marco, Ale Sergi, integrante del jurado y cantante de Miranda!, fue el primero en manifestar su descontento. “No sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso… Estaba bien para TikTok, ponele, pero, para este escenario, sentimos que faltó”, aseguró; Juliana Gattas, también coach, señaló que la coreografía fue el momento más destacado, aunque puso en duda si eso era suficiente para la competencia

Durante el intercambio con los coaches, las participantes reconocieron que la elección de la canción y la falta de ensayo influyeron en el resultado; Muñoz admitió que ninguna de las tres conocía bien el tema y que se sintieron fuera de su estilo habitual; Mía Martins, por su parte, expresó que el desafío fue interesante, pero que le resultó complicado “exprimir” el jugo vocal de la canción y que, las divisiones de las partes, fueron difíciles de manejar, a lo que Sergi destacó la importancia de no subestimar las canciones del género pop, ya que, según explicó, “parecen fáciles, pero son mucho más complicadas de lo que se cree”.

La tensión aumentó cuando llegó el turno de Lali para comunicar su decisión; la coach expresó su descontento al descubrir que las participantes no se sintieron cómodas con la dinámica propuesta, a pesar de que el equipo había pensado en esa formación para favorecerlas; Espósito fue especialmente crítica con el desempeño del dúo conformado por Malena y Belén, al señalar que, pese a cantar juntas habitualmente, presentaron “muchas desafinaciones”. “Quiero decirles que ninguna se lució. Retrocedieron un poco, las tres, respecto a su audición. Ninguna lo hizo bien como antes”, indicó; la artista subrayó que, aunque intentó considerar tanto la performance como las justificaciones de las concursantes, no estuvo de acuerdo con los argumentos presentados, e, indicó: “En esta oportunidad, no me voy a quedar con ninguna de las tres”.

La decisión de Lali, poco habitual en la actual edición del programa, se fundamentó en la necesidad de ser justa con quienes demuestran mayor entrega y adaptabilidad ante los desafíos del certamen. “No puede haber justificaciones; tiene que haber un hambre voraz para seguir con el show y tengo que ser justa con los que van para adelante con las canciones que les tocan”, añadió.

Tras la eliminación, las reacciones no se hicieron esperar: las participantes agradecieron la oportunidad y recibieron palabras de aliento tanto de Lali como de Occhiato, quien destacó el mérito de haber llegado hasta esa instancia del concurso; ya, fuera del escenario, la diva pop profundizó en su análisis durante una conversación con el resto del jurado. “No fue tan grave la perfo como lo que las escuché decir; eso, me dolió más”, confesó con respecto a la actitud que tuvieron las participantes.

Lali remarcó la importancia de que las concursantes valoren la experiencia y el aprendizaje que ofrece el certamen, más allá del resultado inmediato; finalmente, manifestó su deseo de que continúen defendiendo su música y desarrollando su búsqueda artística, convencida de que el paso por el programa representa solo una etapa en sus trayectorias.

Se vienen “Los Knockouts” en La Voz Argentina

El programa se prepara para su tercera y emocionante etapa: a partir del lunes 11 de agosto, a las 21.45 hs, el certamen de canto dará inicio a “Los Knockouts”, una fase que promete intensificar la competencia con nuevas reglas y desafíos; bajo la conducción de Nico Occhiato, los coaches Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! regresarán con nuevos looks y el mismo carisma de siempre para guiar a sus equipos.

“Los Knockouts” marcan un punto de inflexión en el show de talentos: en esta etapa, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno; será el turno de su respectivo jurado decidir quién continúa en el certamen; al igual que en “Las Batallas”, los otros coaches tendrán la oportunidad de “robar” hasta dos participantes eliminados de otros equipos.

Una de las grandes novedades de esta nueva temporada es la incorporación de los co-coaches; por primera vez, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que, también, estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.

Los artistas que se suman a “Los Knockouts” de La Voz Argentina:

Cazzu , quien trabajará junto a Luck Ra .

, quien trabajará junto a . Emmanuel Horvilleur , acompañando a Miranda! .

, acompañando a . Zoe Gotusso , en el equipo de Lali Espósito .

, en el equipo de . El Chaqueño Palavecino, junto a Soledad Pastorutti.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas; desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer click en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming, y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

Por si fuera poco, los lunes y miércoles, a las 23.15 hs, se emite “El Regreso”, donde Martínez y Karina “La Princesita”, la quinta coach, dan segundas oportunidades a los participantes que ya fueron eliminados.

