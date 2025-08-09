Tras meses de especulaciones, comienzan a surgir detalles concretos sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul; aunque la pareja siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada, las últimas revelaciones generaron gran revuelo en redes sociales.

Pochi, periodista de “Gossipeame”, abrió la “caja” de preguntas en Instagram y lanzó una primicia que generó aún más expectativa; ante la consulta de un seguidor, que quiso saber si la pareja se casaría a fin de año, la comunicadora, indicó: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

Esta información llega en un contexto de gran intensidad tanto profesional como personal para ambos; la noticia del compromiso fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez en el programa “Mujeres Argentinas” (El Trece), donde detalló que De Paul le propuso matrimonio a Tini durante un viaje romántico por Marruecos.

El periodista definió, ese momento, como un verdadero punto de inflexión en la relación; según explicó, la propuesta se dio en un entorno soñado, marcando un antes y un después para la pareja y confirmando los rumores que, hasta ese entonces, circulaban en redes y medios.

Tras conocerse la noticia del compromiso, Tini y su familia fueron vistas acompañando a Rodrigo en su incorporación al Inter de Miami y se mostraron más enamorados que nunca; a pesar de sus pesadas agendas, la pareja demuestra estar consolidada y con planes a futuro.

Además, el periodista también reveló que Rodrigo le habría confesado, a su círculo íntimo, que la casa que compró en Miami está pensada para ser el lugar donde vivirán juntos “el resto de su vida”.

