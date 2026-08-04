El lunes 24 de agosto, la tercera y última temporada de “Margarita” desembarcará en la pantalla de HBO Max para ponerle el sello definitivo a la historia creada por Cris Morena; tras meses de especulaciones, teorías en redes y una espera ansiosa por parte del fandom, la plataforma soltó una marea de novedades que confirman que, la despedida, estará a la altura de la mística de Floricienta.

Tráiler oficial y sorpresas: el nostálgico regreso de Benjamín Rojas y Fabio Di Tomaso

El lanzamiento del tráiler oficial, de la tercera temporada, paralizó las redes y desató lágrimas de emoción en los fanáticos; el avance guardaba dos bombas de nostalgia pura que conectan, de manera directa, con el legado de Floricienta: las apariciones confirmadas de Benjamín Rojas y Fabio Di Tomaso.

Ver, nuevamente, en pantalla a Rojas (quien dio vida al recordado Franco Fritzenwalden) y a Di Tomaso (el inolvidable Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, padre de Margarita) representa un puente emocional indestructible entre generaciones.

Su presencia en la trama no será un mero cameo; sus personajes llegarán en un momento crítico de la historia para acompañar a Margarita (Mora Bianchi) en el tramo más decisivo de su vida, aportando revelaciones clave sobre la herencia familiar y el verdadero sentido de la magia.

La nueva canción que escondería la pista del final entre Margarita y Merlín

Por otro lado, junto al avance, la producción lanzó el nuevo tema musical titulado “M de Mar”, un contagioso y emotivo tema que, rápidamente, se convirtió en tendencia absoluta; sin embargo, los fanáticos más atentos no tardaron en analizar cada verso de la letra, descubriendo perlas y “easter eggs” que parecen anticipar el destino amoroso de la protagonista.

El detalle que encendió el debate en TikTok y X se encuentra en el juego de palabras de la letra cuando, la canción, hace una alusión directa al término “Marlín”, el popular nombre con el que el fandom bautizó a la pareja de Margarita y Merlín, interpretado por Ramiro “Toti” Spangenberg; la composición sugiere que, tras ir y venir en un mar de dudas y confusiones, el puerto seguro y el verdadero amor de la heredera siempre estuvo al lado del joven músico.

Show de despedida en el Campo Argentino de Polo: ¿una boda al estilo Floricienta y Máximo?

También, HBO Max y la producción confirmaron un evento multitudinario sin precedentes: un gran show de despedida, en vivo, el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

El anuncio desató, de inmediato, las comparaciones con uno de los hitos más recordados de la televisión argentina: la multitudinaria boda entre Florencia Santillán y el Conde Máximo grabada en el Hipódromo de San Isidro.

La elección de un escenario al aire libre de semejante magnitud y la estética propuesta para el espectáculo, encendieron todas las alarmas: todo indica que la ficción y la realidad se fundirán en una fiesta inolvidable donde, Margarita, podría protagonizar un final idéntico al de sus padres, vistiendo de gala a miles de “haditas” presentes en la cancha.

Lo que se viene en la temporada 3 de “Margarita”

Más allá del romance y la música, la tercera temporada de Margarita tiene la misión de resolver los grandes enigmas argumentales que se vienen tejiendo desde el inicio de la tira:

El ansiado reencuentro con Andrés: uno de los arcos más esperados por los espectadores es la búsqueda del tercer hermano de Margarita; tras reencontrarse con parte de su sangre, la protagonista, finalmente, dará con el paradero de Andrés, completando el trío de herederos legítimos y cerrando una herida familiar que duró décadas.

La caída definitiva de Delfina: el imperio de mentiras de la gran villana interpretada por Isabel Macedo llegará a su punto de quiebre; en esta tercera entrega, las trampas de Delfina quedarán expuestas ante los ojos de todos, enfrentando las consecuencias judiciales y morales de sus actos.

El fin de los Pietro de Krikoragan: el entramado de ambición de la familia Pietro sufrirá un colapso total; la verdad sobre la corona, los fraudes financieros y los engaños dinásticos de Krikoragan saldrán a la luz, devolviéndole la dignidad y la paz al reino.

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