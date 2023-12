Willims López “El Paisa” de Gran Hermano pasó de tener el apoyo de la gente por su historia de vida, al ser el más odiado en cuestión de segundos. Esto se debe a que él contó que está de novio y, en las últimas horas, le tiró onda a la concursante Catalina Gorostidi. Incluso, le hizo una polémica propuesta. A raíz de esto, su novia, Martina Blum, dio un comunicado en su Instagram.

Gran Hermano: ¿Qué le dijo “El Paisa” a Catalina?

Primero, se viralizó un video donde se lo puede ver a Williams acostado al lado de Gorostidi.

Ella se encuentra en placa y él aprovechó para consultarle: “Si te vas, ¿te puedo comer la boca?”. Este suceso hizo que los televidentes lo comiencen a odiar.

Pero, eso no es todo, sino que hay otra filmación. En esta, él le preguntó: “¿Cata, me invitas a dormir con vos?”, y, luego, expresó: “Me voy a dormir con Cata yo”.

Ante esto, Lucia Maidana acotó: “Te van a pedir el consentimiento”. Sin embargo, “El Paisa” retrucó: “Le damos el consentimiento antes de acostarnos”. “No Paisa, tu novia. Pensá en tu novia”, le dijo Lucia.

Esto generó que los seguidores del programa le tomen más bronca.

El comunicado de Martina Blum, la novia de Williams de Gran Hermano, acerca de lo dichos de “El Paisa” a Catalina

La joven, a través de una historia, habló al respecto.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, quería pasar a decirles que, por favor, tengan un poco de respeto hacia los comentarios. Más que nada, porque se bardean entre ustedes y no está bueno. Yo sé que les molestó muchísimo y más a las mujeres lo que hizo Williams, pero no es necesario putear tanto. Estuvieron mal sus acciones, pero yo no puedo hacer nada desde acá. Entonces, lo voy a seguir apoyando hasta el final y, ojalá, que así sea. No soy una mala persona. Después de ahí, voy a tomar una decisión cuando tengamos una charla entre nosotros dos. Dejen de ser tan crueles con los comentarios. Soy una persona grande y tengo sentimientos. Sus dichos, me pueden no importar o sí. De verdad, paren un poco. Se los digo con todo el respeto del mundo”. Por otro lado, dio las gracias por la parte positiva: “Agradezco, de todo corazón, los mensajes lindos que me mandan y el apoyo”, concluyó.

Gran Hermano 2023/2024: placa final, cómo votar y día de la expulsión

Se realizó la segunda gala de nominación y los “hermanitos” ya votaron. En esta ocasión, la placa quedó conformada por: Juliana “Furia” Scaglione, Carla De Stefano, Axel Klekaylo y Catalina Gorostidi, pero, Martín Ku, al haber quedado como “líder de la semana”, tuvo la posibilidad de salvar a uno para que siga dentro de la competencia y poner a otro de los jugadores en su lugar. Una vez que dijo a quién iba a elegir, GH anunció que “anuló su decisión”. Por lo tanto, hubo un cambio de reglas y en vez de sacar a alguien nominó a otro de sus compañeros. A raíz de esto, terminaron quedando 5 y no 4.

Gran Hermano: ¿A quién quiso salvar Martín Ku y por qué Gran Hermano impugnó su decisión?

Martín dijo que “iba a salvar a Axel“, pero el dueño de la casa rechazó su propuesta.

Esto se debe a que su salvación fue cantada, es decir, no mantuvo en secreto que iba a ayudar a Klelaylo. Entonces, GH impugnó la salvación y el joven permaneció en placa. Gracias a este suceso, Ku tuvo que nominar a otra persona y terminaron quedando 5 concursantes y no 4.

¿Cómo quedó la placa final en Gran Hermano?

Los nominados, son: Juliana “Furia” Scaglione, Carla De Stefano, Axel Klekaylo, Catalina Gorostidi y se sumó Agostina Spinelli.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que se vaya. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa: https://ghargentina.com.ar/

¿Cuándo se hará la gala de eliminación de Gran Hermano?

Las expulsiones se anuncian los domingos, pero, como están por llegar las fiestas, la producción hizo un cambio con respecto a las próximas galas.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo continuará la competencia?

Tomaron la decisión de posponer las últimas dos galas, ya que los domingos que le siguen caen 24 y 31.

Por lo tanto, el programa que se tendría que emitir el domingo 24 se pasará para el lunes 25 y el del 31 quedó para el 1 de enero.

De todas formas, el reality continuará con la dinámica de siempre: la prueba del líder seguirá siendo los martes, los miércoles se harán las nominaciones y el jueves será la salvación.

